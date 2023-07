Ô tô lao vào hàng rào, 2 người tử vong

(PLO)- Vụ tai nạn giao thông đã làm hai người thiệt mạng, trong đó có một cán bộ công an xã.

Ngày 31-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm hai người tử vong.

Trước đó, vào tối 30-7, ô tô do anh NAQ (ngụ huyện Đức Linh) điều khiển chở Đại úy PAT (35 tuổi, Công an xã Nam Chính, Đức Linh) đi từ hướng Gia An, Tánh Linh về hướng huyện Đức Linh.

Theo camera an ninh ghi lại, khi xe đến đoạn đường cong, dốc đã lao thẳng vào hàng rào nhà người dân cạnh đường.

Vụ tai nạn khiến đầu ô tô bẹp dúm, người dân gần đó đã đưa hai nạn nhân ra khỏi xe chở đến Bệnh viện Đa khoa Nam Bình Thuận cấp cứu nhưng cả hai người đã không qua khỏi.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

PN