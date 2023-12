Ông Austin bày Israel cách thắng Hamas từ kinh nghiệm đánh IS

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dẫn kinh nghiệm đánh IS và bày Israel cách tránh để "chiến thắng chiến thuật" thành "thất bại chiến lược" trước Hamas ở Gaza.

Hãng tin AFP ngày 3-12 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo Israelrằng nước này phải bảo vệ dân thường ở Dải Gaza nếu muốn giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh đô thị với nhóm Hamas, theo hãng tin AFP.

Phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan ở bang California (Mỹ) ngày 2-12, ông Austin nói rằng chính bản thân ông đã “học được một vài điều về chiến tranh đô thị” khi chiến đấu ở Iraq và lãnh đạo chiến dịch chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

“Giống như Hamas, IS đã ăn sâu vào các khu vực thành thị. Và liên minh quốc tế chống IS đã làm việc chăm chỉ để bảo vệ dân thường và tạo ra các hành lang nhân đạo, ngay cả trong những trận chiến cam go nhất” - ông Austin nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh rằng bảo vệ dân thường là cách duy nhất để có thể giành chiến thắng trong bất kỳ cuộc chiến tranh đô thị nào.

“Trong cuộc chiến Israel-Hamas, trọng tâm là dân thường. Và nếu bạn đẩy dân thường vào tay kẻ thù, chiến thắng về mặt chiến thuật của bạn sẽ biến thành một thất bại về mặt chiến lược”.

Không chỉ riêng ông Austin, cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đều kêu gọi Israel phải giảm nhiều thương vong cho dân thường Gaza.

Ngày 3-12, kênh Channel 12 của Israel dẫn nguồn tin từ một quan chức ngoại giao Israel cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel đã “cập nhật” và “sửa đổi” các kế hoạch chiến sự ở Gaza để phù hợp với mong muốn của Mỹ về giảm thương vong dân thường.

Theo nguồn tin, việc “cập nhật” và “sửa đổi” được xem như một điều kiện” để Israel “nhận được sự hỗ trợ liên tục của Mỹ” trong cuộc chiến.

THẢO VY