Theo đài Sputnik, ngành quốc phòng Israel sản xuất nhiều loại vũ khí, từ vũ khí nhỏ, thiết bị vô tuyến, máy bay không người lái (UAV), nền tảng vũ khí điều khiển từ xa đến xe tăng chiến đấu chủ lực, hệ thống phòng không và tên lửa, kể cả tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân.

Hệ thống Vòm Sắt của Israel bắn tên lửa Tamir. Ảnh: Getty Images

Israel cũng là nước xuất khẩu vũ khí lớn, cung cấp vũ khí trị giá hơn 12,5 tỉ USD cho gần 10 khách hàng nước ngoài vào năm ngoái, trong đó khách hàng hàng đầu là Ấn Độ, Azerbaijan, Philippines và Mỹ.

Tuy nhiên, không giống như những "ông lớn" quốc phòng khác như Nga và Mỹ, Israel không có khả năng phát triển và sản xuất tất cả vũ khí quân sự một cách độc lập. Vì lý do này, Israel đã dựa vào mối quan hệ cộng sinh với Mỹ để nhập khẩu vũ khí. Các nhà thầu quốc phòng Mỹ nhận được các hợp đồng đảm bảo, Israel được hưởng hàng tỉ USD từ những loại vũ khí thực sự miễn phí.

Những nước nào đang cung cấp vũ khí cho Israel?

Với mối quan hệ chặt chẽ như vậy, không có gì ngạc nhiên khi Mỹ chiếm phần lớn lượng nhập khẩu vũ khí của Israel, với con số khổng lồ 92% từ năm 2017 đến năm 2021.

Theo số liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) tổng hợp, vũ khí Đức chiếm 6,9% lượng nhập khẩu vũ khí của Israel trong cùng kỳ, còn vũ khí Ý chiếm 1% - đứng thứ ba. Nói cách khác, theo tính toán của SIPRI, trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2021, chỉ có 3 quốc gia cung cấp vũ khí cho quốc gia Trung Đông này, chiếm tới 99,9%.

Trong khoảng thời gian dài hơn, từ năm 2011 đến năm 2020, SIPRI cho biết vũ khí Mỹ chiếm 70,2% lượng nhập khẩu vũ khí thông thường chính của Israel, Đức chiếm 23,9%, Ý chiếm 5,9%, Canada chiếm 0,05%.

Tiêm kích F-35 của Không quân Israel biểu diễn trong lễ tốt nghiệp của các phi công Không quân Israel tại căn cứ Hatzerim ở sa mạc Negev hôm 24-6-2021. Ảnh: JACK GUEZ/AFP/ Getty Images

Các hợp đồng nhỏ hơn, gồm các phụ tùng thay thế, vũ khí nhỏ và hệ thống vũ khí hạng nhẹ, cũng chủ yếu dành cho các nhà cung cấp Mỹ, theo nghiên cứu của Chiến dịch chống buôn bán vũ khí (CAAT). Mỹ đã ký với Israel các thỏa thuận vũ khí trị giá khoảng 8,7 tỉ USD từ năm 2015 đến năm 2019.

Trong cùng thời gian 2015 - 2019, Đức, Anh và Ý đã cấp giấy phép bán vũ khí cho Israel trị giá lần lượt là 944 triệu USD, 474,5 triệu USD và 374,5 triệu USD.

Điều đặc biệt trong các hợp đồng vũ khí giữa Israel và Mỹ

Hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác, Israel phụ thuộc vào vũ khí của Mỹ để đảm bảo năng lực của Không quân Israel (IAF), kể cả phi đội F-35I Adir mới của lực lượng này.

Israel cũng phụ thuộc vào Mỹ để đáp ứng nhu cầu của không quân nước này trong hơn 50 năm qua, mua và sửa đổi hàng trăm chiếc Boeing F-15 Eagles và F-15E Strike Eagles, và General Dynamics F-16 Fighting Falcons trong những năm qua.

Máy bay Mỹ cũng chiếm đa số trong phi đội máy bay tiện tích, máy bay tình báo điện tử, vận tải và tiếp nhiên liệu trên không, cũng như kho trực thăng của Israel, gồm Bell AH-1 Cobra, the Boeing AH-64 Apache, dòng trực thăng chiến đấu và vận tải Sikorsky CH-53 và S-70.

Công ty đóng tàu Ingalls – công ty con của tập đoàn Northrup Grumman đã hào phóng đóng cho Israel hạm đội tàu hộ tống hải quân lớp Sa’ar 5. Công ty công nghệ quốc phòng Rafael Defense System của Israel cũng nhận được sự hỗ trợ từ tập đoàn quốc phòng Raytheon (Mỹ) để chế tạo hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm Sắt).

Điều đặc biệt trong các hợp đồng vũ khí giữa Mỹ và Israel là phần lớn hợp đồng được trao miễn phí cho quốc gia Trung Đông này.

Các loại vũ khí ít tốn kém hơn nhưng không kém phần quan trọng được sản xuất tại Mỹ và giao cho Israel bao gồm một loạt súng tiểu liên, súng trường tấn công, súng bắn tỉa, súng máy đa năng M60 và súng máy hạng nặng Browning M2, hệ thống tên lửa vác vai M72 LAW cỡ nòng 66 mm, súng phóng lựu M203, Mk 19 và Mk 47, tên lửa chống tăng TOW.

Tàu ngầm lớp Dolphin 2 mang tên INS Rahav do Đức sản xuất đến cảng quân sự Haifa của Israel ngày 12-1-2016. Ảnh: Jack Guez/AFP

Về phương tiện vận tải quân sự, Mỹ đã bán các xe tải M113 APC, Humvees, M35 và HEMTT cùng với máy ủi, máy xúc, máy xúc bánh lốp Caterpillar cho Israel. Nước này đã bọc thép phương tiện này và triển khai để san bằng các toà nhà bị tình nghi là do các tay súng Palestine hoặc thành viên của gia đình họ sử dụng.

Các thiết bị khác bao gồm xe cứu kéo M88, pháo tự hành M109 cỡ nòng 155 mm tùy chỉnh, hệ thống pháo phản lực bắn loạt M270 được sửa đổi và hệ thống tên lửa đất đối không MIM-104 Patriot.

Danh sách vũ khí do các quốc gia khác bán cho Israel khiêm tốn hơn nhiều. Các loại vũ khí đó bao gồm súng ngắn dưới nước Heckler & Koch P11 do Đức sản xuất được lực lượng đặc nhiệm Israel sử dụng, súng ngắn Beretta M1951 do Ý sản xuất, súng máy FN MAG của Bỉ, súng bắn tỉa Mauser 86SR của Đức, xe đa dụng MDT David tùy chỉnh của Anh-Israel và xe tải hạng nặng Unimog 437 của Đức.

Về không quân, Israel dựa vào các máy bay huấn luyện G-120 do Đức sản xuất và Aermacchi M-346 của Ý, và một số trực thăng tuần tra hàng hải Eurocopter Panther do Pháp sản xuất.

Trên biển, ngoài các tàu hộ tống lớp Sa’ar 5 do Mỹ sản xuất, Israel đã nhận được 4 tàu hộ tống phóng tên lửa Sa’ar 6 do Đức sản xuất, cùng với các tàu ngầm diesel-điện Dolphin 1 và Dolphin 2 của Đức. Bên cạnh khả năng phóng ngư lôi, các tàu này có thể phóng tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận việc sở hữu những vũ khí này.

