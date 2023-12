Xung đột Israel-Hamas 4-12: Có tin Israel sửa kế hoạch chiến sự theo ý Mỹ; Iran cảnh báo hậu quả nếu Israel không dừng lại

Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục có nhiều diễn biến căng thẳng trên chiến trường khi Israel tuyên bố sẽ đánh xuống phía nam Gaza và các nhóm Hồi giáo trong khu vực không ngừng nhắm vào Israel.

Israel tuyên bố mở rộng cuộc tấn công trên bộ khắp Dải Gaza

. Ngày 3-12, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho biết Israel đang mở rộng cuộc tấn công trên bộ tới “tất cả các khu vực của Dải Gaza”, theo tờ The Times of Israel.

Ông Hagari nhấn mạnh rằng bất cứ nơi nào phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) hoạt động, lực lượng Israel sẽ tiếp cận nơi đó.

“Chúng tôi đang theo dõi suốt ngày đêm để xác định vị trí các lãnh đạo cấp cao Hamas ở Dải Gaza. Mục tiêu là loại bỏ từng người trong số họ” - ông Hagari nói thêm.

Xe tăng Israel gần biên giới Israel- Gaza ngày 3-12. Ảnh: AFP

Cùng ngày, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel - Trung tướng Herzi Halev xác nhận lực lượng Israel bắt đầu hoạt động ở miền nam Gaza, đồng thời tiếp tục tiến lên ở phần phía bắc của dải đất.

“Sáng hôm qua (2-12), chúng tôi bắt đầu hành động tương tự ở phía nam Dải Gaza. Hoạt động ở phía nam sẽ không kém phần mạnh mẽ so với các hoạt động ở phía bắc Gaza” - ông Halev cho hay.

Trong khi đó, Lữ đoàn al-Qassam - cánh vũ trang của Hamas cho biết lực lượng Israel đã rút khỏi phần phía bắc của Gaza, theo kênh Al Jazeera.

Lữ đoàn al-Qassam gọi hoạt động của Israel ở phía bắc Gaza là “thất bại” và nói rằng có tới 70% quân đội Israel ở phía bắc hiện đã biến mất.

. Ngày qua, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các máy bay chiến đấu và trực thăng đã tấn công các mục tiêu ở Dải Gaza trong đêm, bao gồm các đường hầm, trung tâm chỉ huy và kho chứa vũ khí của Hamas.

Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố đã tìm thấy 800 hầm dẫn đến mạng lưới đường hầm của Hamas kể từ đầu chiến dịch đổ bộ của Israel và đã phá hủy hơn một nửa trong số đó.

TP Khan Younis (Gaza) hư hại do trúng không kích ngày 3-12. Ảnh: GETTY IMAGES

. Ngày 3-12, trại tị nạn Jabalya - trại tị nạn lớn nhất Gaza - tiếp tục bị tấn công, theo hãng thông tấn Palestine Wafa.

Israel không nhận trách nhiệm vụ tấn công nhưng trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel đã ra thông báo trực tuyến yêu cầu người dân trong khu vực sơ tán ngay lập tức.

“Gửi tới cư dân của các khu vực Jabalia, Al-Shuja'iya, Al-Zaytoun và TP Gaza: Để đảm bảo an toàn, chúng tôi kêu gọi các bạn sơ tán khỏi nhà ngay lập tức” - người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Avichay Adraee viết trên X (trước đây là Twitter).

Không rõ liệu người dân ở trại tị nạn Jabalya có truy cập internet để xem các cảnh báo từ Israel hay không.

. Lực lượng Phòng vệ Israel ngày qua công bố đoạn video về một cuộc không kích ở Dải Gaza cùng ngày, giết chết một chỉ huy tiểu đoàn của Hamas.

Theo Israel, người bị giết là ông Haitham Hawajri - người đã đưa các chiến binh Hamas vào Israel hôm 7-10 và chịu trách nhiệm bảo vệ bệnh viện al-Shifa (TP Gaza, nơi Israel cho là đặt trung tâm chỉ huy của Hamas).

Đoạn phim do Lực lượng Phòng vệ Israel công bố về vụ không kích một khu vực ở Gaza để tiêu diệt một chỉ huy tiểu đoàn của Hamas. Nguồn: TWITTER

Israel “tứ bề thọ địch”

. The Times of Israel đưa tin, ngày 3-12, còi báo động vang lên ở hầu hết các cộng đồng Israel gần biên giới Gaza sau các đợt rocket từ Gaza phóng vào khu vực này.

Theo The Times of Israel, 2 quả rocket đã rơi xuống TP Sderot (Israel) gây thiệt hại nặng nề cho một giáo đường Do Thái giáo nhưng không có thương vong về người do hầu hết người dân đã sơ tán khỏi khu vực này.

Trong ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết có 2 binh sĩ nước này thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở Dải Gaza, nâng tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng từ đầu xung đột Israel-Hamas lên 66 người.

. Cũng theo Lực lượng Phòng vệ Israel, ngày 3-12, 1 rocket được bắn từ Syria vào miền bắc Israel khiến còi báo động vang lên trong khu vực.

Israel tuyên bố bắn hạ rocket trên khiến nó rơi xuống một khu vực trống và không gây ra thiệt hại nào.

Lực lượng Phòng vệ Israel cũng cho biết đáp trả vụ việc bằng cách pháo kích vào nơi xuất phát của rocket ở Syria.

Khói bốc lên trong cuộc đọ súng giữa Israel và nhóm Hezbollah ở biên giới Israel-Lebanon ngày 3-12. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

. Các máy bay chiến đấu của Israel ngày qua tấn công một số địa điểm của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon để đáp trả các cuộc tấn công của Hezbollah tại biên với Israel-Lebanon.

Đáng chú ý, trong loạt vụ tấn công của Hezbollah vào Israel ngày qua, có vụ tấn công bằng tên lửa chống tăng dẫn đường khiến 12 binh sĩ Israel bị thương.

Israel cho biết hai bên tiếp tục đấu súng xuyên biên giới trong ngày 3-12.

. Nhóm vũ trang Houthis (Yemen) ngày 3-12 thông báo tấn công 2 tàu ngoài khơi bờ biển Yemen vì cho rằng các tàu này thuộc sở hữu của Israel.

Theo tuyên bố của Houthis, nhóm này đã tấn công con tàu đầu tiên bằng rocket và con tàu thứ hai bằng máy bay không người lái.

Người phát ngôn Hagari của Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết 2 tàu bị tấn công trên không có mối liên hệ nào với Israel, theo hãng tin Reuters.

“Một tàu bị hư hại đáng kể và dường như có nguy cơ bị chìm, còn một con tàu khác bị hư hỏng nhẹ” - ông Hagari nói.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết đã nắm được các báo cáo liên quan vụ tấn công nhằm vào tàu USS Carney của Mỹ và các tàu thương mại ở Biển Đỏ vào ngày 3-12.

Có tin Israel sửa kế hoạch chiến sự ở Gaza theo đề nghị của Mỹ

Kênh Channel 12 của Israel dẫn nguồn tin từ một quan chức ngoại giao nước này rằng Lực lượng Phòng vệ Israel đã “cập nhật” và “sửa đổi” các kế hoạch chiến sự ở Gaza nhằm giảm nhiều thương vong cho dân thường theo đề nghị mà Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra trong chuyến thăm mới đây tới Israel.

“Chúng tôi không bỏ qua quan điểm của Mỹ và điều này sẽ trở nên rõ ràng trong vài ngày tới” - vị quan chức nói, cho biết Israel cũng đã quyết định duy trì viện trợ nhân đạo vào Gaza ở mức tương tự như trong thời gian ngừng bắn.

Channel 12 dẫn các cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu và cho biết phía Mỹ đưa ra đề xuất giảm thương vong dân thường như “một điều kiện” để Israel “nhận được sự hỗ trợ liên tục của Mỹ” trong cuộc chiến.

Cùng ngày, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington tin rằng Israel đang nỗ lực giảm thiểu số dân thường thiệt mạng ở Gaza trong bối cảnh cộng đồng quốc tế lo ngại số người chết trong xung đột sẽ gia tăng khi chiến sự trở lại.

“Chúng tôi tin rằng Israel đã tiếp thu thông điệp của chúng tôi về việc cố gắng giảm thiểu thương vong cho dân thường” - ông Kirby nói

Iran cảnh báo “chiến tranh mở rộng” nếu Israel không dừng lại

Ngày 3-12, Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amir-Abdollahian cảnh báo xung đột Israel-Hamas sẽ lan rộng trong khu vực nếu Israel tiếp tục phạm “tội ác chiến tranh” chống lại người Palestine ở Gaza và Bờ Tây, theo Al Jazeera.

Ông Amir-Abdollahian đưa ra quan điểm trên khi điện đàm với Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian. Ảnh: AP

Trong cuộc gọi, ông Amir-Abdollahian nhấn mạnh sự cần thiết phải “ngăn chặn các cuộc tấn công quân sự do Israel phát động nhằm vào người dân Gaza càng sớm càng tốt” và kêu gọi “cung cấp những cách thức cần thiết để gửi viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza”.

Cũng trong ngày 3-12, Thủ tướng Qatar - ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani cho biết Qatar đang kêu gọi một “cuộc điều tra quốc tế ngay lập tức, toàn diện và khách quan” về “tội ác của Israel ở Gaza”.

Cũng theo vị thủ tướng, Qatar sẽ tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện cho một thỏa thuận ngừng bắn khác và hướng tới đạt được lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.

Xung đột Israel-Hamas 3-12: Israel có dấu hiệu đánh xuống nam Gaza; Hezbollah-Israel đấu súng xuyên biên giới (PLO)- Đàm phán liên quan xung đột Israel-Hamas đang đi vào “ngõ cụt” khi hai bên không ngừng giao tranh và đổ lỗi nhau; Ông Macron cảnh báo Israel muốn tiêu diệt hoàn toàn Hamas phải mất đến 10 năm.

