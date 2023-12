Xung đột Israel-Hamas 3-12: Israel có dấu hiệu đánh xuống nam Gaza; Hezbollah-Israel đấu súng xuyên biên giới

Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục nóng khi giao tranh vẫn tiếp diễn và thương vong dân thường ngày càng tăng cao.

Đàm phán Israel-Hamas đi vào “ngõ cụt”

Ngày 2-12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng cuộc chiến chống lại Hamas sẽ tiếp tục cho đến khi Israel “đạt được tất cả các mục tiêu của mình”, đó là đưa những con tin trở về và loại bỏ Hamas, theo tờ The Times of Israel.

“Đây là một cuộc chiến lâu dài, nhưng cuối cùng chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Trong những ngày ngừng bắn, những binh sĩ của chúng tôi đã có thời gian chuẩn bị để giành chiến thắng hoàn toàn trước Hamas” - ông Netanyahu nói, lưu ý rằng các binh sĩ Israel đang chiến đấu phù hợp với luật nhân đạo quốc tế.

Binh sĩ Israel gần biên giới Israel-Gaza ngày 2-12. Ảnh: REUTERS

Nhà lãnh đạo Israel cũng bác bỏ “thuyết âm mưu” rằng các quan chức Israel đã biết trước kế hoạch tấn công của Hamas vào Israel từ hơn một năm trước.

Cùng ngày, văn phòng của ông Netanyahu thông báo đã triệu hồi nhóm đàm phán của Israel từ Qatar về nước vì các cuộc đàm phán đã đi vào “ngõ cụt”

“Tổ chức khủng bố Hamas đã không thực hiện đúng nghĩa vụ trong thỏa thuận, bao gồm việc trao trả tất cả phụ nữ và trẻ em bị bắt làm con tin” - theo tuyên bố của văn phòng thủ tướng Israel.

Về phía Hamas, trả lời phỏng vấn đài Al Jazeera ngày 2-12, phó trưởng văn phòng chính trị Hamas - ông Saleh al-Arouri nói rằng các cuộc đàm phán để trao đổi con tin và tù nhân giữa Hamas và Israel đã tạm dừng và sẽ không có cuộc trao đổi nào nữa cho đến khi “chiến tranh kết thúc”.

Theo ông Al-Arouri, Hamas đã thả tất cả phụ nữ và trẻ em mà nhóm này đã bắt ở Israel hôm 7-10 và tất cả những con tin còn lại trong tay Hamas đều là binh sĩ hoặc cựu binh của Lực lượng Phòng vệ Israel.

Ông Al-Arouri nhấn mạnh rằng cách duy nhất để Israel giải thoát con tin là thả tất cả tù nhân Palestine.

“Việc Israel phá vỡ sự kháng cự ở Gaza và kiểm soát Dải Gaza chỉ là ảo tưởng” - ông al-Arouri nói, cho biết thêm rằng Israel đã không giành được quyền kiểm soát TP Gaza hoặc các khu vực khác ở phía bắc Gaza.

Giao tranh tiếp diễn khi Israel có dấu hiệu mở rộng xuống phía nam Gaza

Ngày qua, giao tranh trên thực địa vẫn tiếp diễn, gây ra thương vong cho dân thường.

Bộ Y tế Gaza cho biết đã có 193 dân thường ở Gaza thiệt mạng kể từ khi Israel thông báo nối lại chiến sự hôm 1-12, đưa tổng số người thiệt mạng từ đầu xung đột lên 15.207 và 40.652 người bị thương, theo đài CNN.

Khói bốc lên ở trại tị nạn Jabalya (Gaza) sau cuộc tấn công ngày 2-12. Ảnh: ANADOLU AGENCY

. Trong ngày 2-12, trại tị nạn Jabalya - trại tị nạn lớn nhất Gaza - đã bị tấn công khiến hàng chục người thiệt mạng, CNN đưa tin.

Vụ tấn công xảy ra sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel cảnh báo người dân trong khu vực “phải sơ tán khẩn cấp vì nếu ở lại đó sẽ rất nguy hiểm”.

Theo CNN, trại tị nạn Jabalya là nơi trú ẩn của hơn 100 người phải sơ tán do giao tranh. Vụ tấn công ngày 2-12 khiến nhiều người phải di tản sang bệnh viện Indonesia gần đó để trú ẩn.

Lực lượng Phòng vệ Israel chưa bình luận về vụ tấn công.

. Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Israel đang mở rộng cuộc tấn công xuống phía nam Dải Gaza khi các TP Khan Younis và Rafah trở thành mục tiêu của các cuộc không kích từ Israel, theo hãng tin Reuters.

Reuters dẫn lời người dân địa phương nói rằng ngày qua nhiều ngôi nhà trúng không kích và 3 Nhà thờ Hồi giáo bị phá hủy ở phía nam Gaza, các khu vực xung quanh Bệnh viện Nasser (thị trấn Khan Yunis, phía nam Gaza) bị tấn công 6 lần.

Nhiều người dân nói với Reuters rằng họ lo ngại lực lượng Israel đang chuẩn bị di chuyển về phía nam.

. Bờ Tây ngày qua cũng chứng kiến cuộc đụng độ giữa binh sĩ Israel và dân thường Palestine khiến 2 người thiệt mạng, 12 người bị thương, Al Jazeera dẫn thông tin từ Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine.

. Trong khi đó, lãnh thổ Israel ngày qua cũng bị đe dọa do các đợt rocket phóng từ Dải Gaza khiến còi báo động vang khắp một vùng rộng lớn ở miền trung Israel, bao gồm TP Tel Aviv. Đã có một dân thường Israel bị thương do các vụ phóng, theo The Times of Israel.

Đêm 2-12, hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) đã đánh chặn hàng chục rocket trên bầu trời TP Tel Aviv.

Hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) đánh chặn rocket phóng từ Gaza vào Israel ngày 2-12. Ảnh: CNN

Israel và Hezbollah đấu súng xuyên biên giới

Ngày 2-11, Lực lượng Phòng vệ Israel và nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) đã đấu súng tại khu vực biên giới Israel-Lebanon. Một chiến binh Hezbollah đã thiệt mạng sau cuộc đấu súng, CNN đưa tin.

Khói bốc lên ở ngoại ô thị trấn Tair Harfa (miền nam Lebanon) sau cuộc tấn công ngày 2-12 của Israel. Ảnh: AFP

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã “tấn công cơ sở hạ tầng của nhóm khủng bố Hezbollah trên lãnh thổ Lebanon bằng máy bay, hỏa lực súng cối và hỏa lực pháo binh” để đáp lại các đợt nã súng cối và tên lửa của nhóm này vào lãnh thổ Israel.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon NNA đưa tin lực lượng Israel đã tấn công khu vực Hamul, TP Naqoura (Lebanon) bằng một số đạn pháo.

Hezbollah xác nhận đã thực hiện các cuộc tấn công vào Israel trong ngày qua và cho biết một chiến binh của nhóm đã thiệt mạng sau các đợt giao tranh.

Ông Macron: Muốn tiêu diệt hoàn toàn Hamas phải mất đến 10 năm

Ngày 2-12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo rằng mục tiêu của Israel trong việc loại bỏ Hamas có nguy cơ gây ra một thập niên chiến tranh, thế nên Israel cần làm rõ mục tiêu của mình, theo CNN.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại cuộc họp báo trong Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP28) tại Dubai (UAE) ngày 2-12. Ảnh: AFP

Ông Macron đã nhắc lại quyền tự vệ của Israel, nhưng cũng lưu ý rằng “quyền phòng thủ không đi kèm với quyền tấn công dân thường, dưới bất kỳ hình thức nào”.

“Không có an ninh lâu dài cho Israel trong khu vực nếu an ninh này phải trả giá bằng sinh mạng của người Palestine” - ông Macron phát biểu tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP28), trước khi ông lên đường sang Qatar để hỗ trợ các nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới cho xung đột Israel-Hamas.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại cuộc họp báo trong Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP28) tại Dubai (UAE) ngày 2-12. Ảnh: AFP

Cũng tại COP28, phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói rằng Mỹ ủng hộ “các mục tiêu quân sự hợp pháp” của Israel ở Gaza nhưng cho biết đã có quá nhiều người Palestine vô tội đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

“Luật nhân đạo quốc tế phải được tôn trọng. Quá nhiều người Palestine vô tội đã bị giết. Mức độ đau khổ của người dân cũng như những hình ảnh và video từ Gaza thật tàn khốc” - bà Harris nói, kêu gọi Israel phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ thường dân.

Xung đột Israel-Hamas 2-12: Ngừng bắn đổ vỡ; Israel oanh tạc Gaza; Hamas nã rocket sang Tel Aviv (PLO)- Xung đột Israel-Hamas leo thang trở lại với loạt không kích, pháo kích từ Israel cũng như các đợt rocket từ Hamas khiến hơn 750 người thương vong; Quốc tế phản ứng khác nhau khi Israel nối lại hoạt động quân sự ở Gaza.

THẢO VY