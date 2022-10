Ông Bùi Xuân Cường được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

(PLO)- Long An đang phục hồi tăng trưởng kinh tế khá tốt, tốc độ tăng trưởng kinh tế đến hết quý III/2022 đạt 9,43%, vượt mức dự báo; thu ngân sách đạt hơn 16.000 tỉ đồng, trong đó thu nội địa đạt 98%.

(PLO)- Dù người dân đã khuyên can nhưng tài xế ở Kon Tum vẫn cho xe chạy qua ngầm tràn và bị nước cuốn trôi.

(PLO)- Tân Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ hứa sẽ cầu thị, cố gắng, nỗ lực, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận với nhiệm vụ mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan "gác cửa" về pháp luật.

10/10/2022 18:38

(PLO)- Đại tá Trương Sơn Lâm, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.