Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP.HCM: Xem xét công tác nhân sự của UBND TP

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, kỳ họp thứ bảy HĐND TP.HCM sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự của UBND TP.HCM.

Sáng 11-10, kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khoá X đã khai mạc.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, cho biết kỳ họp lần này sẽ xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, có tính cấp thiết, quan trọng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP năm 2022 và những năm tiếp theo.

Theo bà Lệ, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP trong chín tháng đầu năm đã đi đúng định hướng kế hoạch đã đề ra. Quy mô, tốc độ tăng trưởng các ngành lĩnh vực đạt trạng thái trước khi có dịch COVID-19. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP TP tăng 9,71%, so với cùng kỳ; tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2019; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 349.000 tỉ đồng, đạt 90,52% dự toán năm, tăng 21,84% so với cùng kỳ năm 2019.

TP cũng tiếp tục kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19 đồng thời từng bước củng cố hoạt động kinh tế cơ sở….

Bà Nguyễn Thị Lệ cho biết, dự báo ba tháng cuối năm 2022, kinh tế - xã hội TP còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, các chỉ số về giải pháp hành chính của TP còn thấp so với kỳ vọng, chưa đạt mục tiêu đề ra, tinh giảm biên chế tỉ lệ thấp.

Song song đó, việc sắp xếp, sáp nhập, giảm đầu mối, chuyển đổi hình thức đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ toàn phần đạt tỉ lệ chưa cao; tỉ lệ giải ngân đầu tư công trong đạt tỉ lệ thấp, khoảng 25%...

Do đó, những nội dung quan trọng được trình tại kỳ họp này sẽ tiếp tục góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết 54/2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, thành những cơ chế, chính sách cụ thể làm cơ sở pháp lý để UBND TP, các cấp, các ngành triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2022.

Chủ tịch HĐND TP.HCM khẳng định, tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể gồm: chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP; quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn TP. Cùng đó là chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; về điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách TP năm 2022; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án Xây dựng cấp bách trên địa bàn TP…

Đồng thời, trong phiên họp sáng nay, các đại biểu cũng sẽ xem xét các nội dung về công tác nhân sự của UBND TP.HCM.

