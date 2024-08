Ông Hồ Đức Phớc được phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ 26/08/2024 15:39

Ngày 26-8, tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc phê chuẩn bổ nhiệm ông Hồ Đức Phớc được các đại biểu Quốc hội thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc được bổ nhiệm làm phó Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: QH

Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc 61 tuổi, quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế; cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông có 27 năm công tác tại Nghệ An và trải qua nhiều vị trí công tác như Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò; Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND rồi Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An; Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Tháng 4-2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ông được bầu giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước. Đến tháng 4-2021, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.