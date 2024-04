Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thuận An Group bị bắt 15/04/2024 19:21

(PLO)- Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An - TAG bị bắt về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Ngày 15-4, Bộ Công an cho biết, căn cứ kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Nhiều người bị bắt về tội đưa, nhận hối lộ

Cơ quan này đã khởi tố bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ, quy định tại khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an

Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự;

Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ, quy định tại khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ, quy định tại khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban QLDA tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 222.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các Quyết định, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng giao dịch của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An - TAG nằm tại tầng 4 của tòa nhà Tasco, Lô HH2 - 2 đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản...

Công an đã có mặt từ ngày 8-4 ở văn phòng giao dịch của Thuận An Group

Theo tìm hiểu của PLO, tiền thân của Thuận An Group là Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, được thành lập ngày 4-8-2004. Thuận An Group là Tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, kinh doanh và đầu tư bất động sản.

Ngoài ra, trước đó, trên website của Thuận An Group còn giới thiệu kinh doanh cả trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Cũng theo giới thiệu, ở Hà Nội, Thuận An Group có trụ sở chính ở số 141 đường Trường Chinh. Văn phòng giao dịch nằm tại tầng 4 của tòa nhà Tasco, Lô HH2 - 2 đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tuy nhiên, sáng ngày 9 và 10-4, PV tới địa chỉ số 141 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội theo như giới thiệu của công ty này thì chỉ ghi nhận được ở địa chỉ này chỉ có mô hình kinh doanh nhỏ lẻ của hộ gia đình, với mặt hàng kinh doanh được ghi trên biển hiệu là phụ kiện, thức ăn chó mèo…

Mặc dù PV đã cố gắng hỏi nhiều người dân sinh sống tại đó, nhưng không một ai biết chính xác trụ sở chính của Thuận An Group nằm ở đâu trên tuyến đường này.

Sáng ngày 10-4, PV có mặt tại tầng 4 của tòa nhà Tasco – nơi có văn phòng giao dịch của Thuận An Group.

Phía trong công ty vẫn có người làm việc, tuy nhiên bầu không khí ở đây khá ảm đạm. Tại khu vực quầy lễ tân, một số nhân viên khi thấy người lạ tỏ ra khá thận trọng với ánh mắt dò xét

Tại đây, trong vai một khách hàng ngỏ ý muốn tìm hiểu, tham khảo về các địa điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng mà Thuận An Group đang kinh doanh để tiện cho đoàn khách nước của mình sắp sang Việt Nam, thì một nhân viên ở đây cho hay đơn vị không kinh doanh du lịch, chỉ làm ở lĩnh vực thi công công trình.

“Không có đâu, bên em đâu có kinh doanh lĩnh vực đó đâu, chắc anh nhầm…”- nhân viên này nói.

Bước xuống sảnh tòa tòa nhà Tasco, một nhân viên bảo vệ cho hay, sáng ngày 8 và 9-4, cảnh sát có mặt tại tòa nhà và lên văn phòng giao dịch của Thuận An Group.

“Họ đi mấy người thôi, không gây ồn ào… sau đó cụ thể sao thì tôi không nắm được”- một bảo vệ tòa nhà cho hay.