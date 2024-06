Ông Trump sắp chịu thẩm vấn từ Cơ quan quản chế New York 10/06/2024 06:57

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ​​sẽ chịu thẩm vấn từ một quan chức của Cơ quan Quản chế TP New York vào ngày 10-6 (giờ địa phương). Diễn biến này liên quan đến quá trình xét xử vụ ông Trump làm giả hồ sơ kinh doanh để lấy tiền “bịt miệng” sao khiêu dâm Stormy Daniels, tờ The New York Times dẫn lời 3 nguồn thạo tin cho hay.

Cuộc thẩm vấn này là thủ tục bắt buộc khi Cơ quan quản chế TP New York chuẩn bị đề xuất bản án trình lên thẩm phán của vụ việc là ông Juan Mercan. Thẩm phán Mercan sẽ tuyên án vào ngày 11-7 tới.

Cuộc thẩm vấn sẽ được tiến hành tại nhà riêng ông Trump là dinh thự Mar-a-Lago ở Palm Beach (Florida). Đây là cuộc gặp đầu tiên của ông với một quan chức quản chế kể từ khi ông bị bồi thẩm đoàn kết luận phạm tất cả 34 trọng tội làm giả hồ sơ kinh doanh.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chịu thẩm vấn từ một quan chức của Cơ quan Quản chế TP New York vào ngày 10-6 (giờ địa phương). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tại bang New York, sau khi một người bị bồi thẩm đoàn kết luận phạm trọng tội hoặc tội nhẹ nghiêm trọng, phía cơ quan quản chế phải thẩm vấn bị can, chuẩn bị báo cáo trình lên thẩm phán để thẩm phán dùng những thông tin này xác định hình phạt dành cho bị can. Trong cuộc thẩm vấn này, bị can có thể cố gắng tạo ấn tượng tốt và giải thích lý do tại sao người đó xứng đáng nhận được khoan hồng.

Ngày 9-6, ông Steven Cheung, người phát ngôn chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump, cho biết ông Trump và đội ngũ pháp lý của ông đã thực hiện các bước cần thiết để thách thức và lật lại bản án vụ chi tiền bịt miệng.

Vào ngày 30-5, trong phiên tòa xử vụ ông Trump chi tiền “bịt miệng”, một bồi thẩm đoàn ở quận Manhattan kết luận phạm tất cả 34 trọng tội làm giả hồ sơ kinh doanh để lấy tiền mua lấy sự im lặng của sao khiêu dâm Stormy Daniels về việc năm 2006 hai người này đã quan hệ tình dục ngoài luồng.

Khoản tiền này được phía ông Trump thanh toán cho cô Daniels vào những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump vào năm 2016. Việc tạo ra 34 hồ sơ kinh doanh giả nhằm che đậy khoản tiền này xảy ra vào đầu năm 2017, sau khi ông Trump đắc cử.