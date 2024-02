(PLO)-Công an tỉnh Bình Định phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên tới 34 tỉ đồng.

UBND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định và Công an tỉnh vừa khen thưởng cho Công an thị xã Hoài Nhơn trong chuyên án triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng trên địa bàn thị xã.

Công an thị xã Hoài Nhơn được khen thưởng trong chuyên án triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng. Ảnh: ÁNH NGUYỆT

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Hoài Nhơn phát hiện Nguyễn Thị Kim Phượng (35 tuổi, ngụ xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn) cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc trực tuyến với quy mô phức tạp, nhiều người tham gia nên đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Định xác minh. Sau đó, Công an tỉnh Bình Định xác lập chuyên án điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trực tuyến.

Qua quá trình điều tra, thu thập đủ chứng cứ, tài liệu, công an triệu tập Nguyễn Thị Kim Phương cùng những người liên quan làm việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 6-2022 đến ngày 29-1, nhóm của Phượng tham gia đánh bạc trực tuyến bằng tiền ảo trên website. Người đánh bạc sẽ thông qua Phượng hoặc những người khác trong đường dây, tạo lập tài khoản là ví điện tử để đăng nhập và cá cược.



Ngoài ra cá cược, khi giới thiệu người chơi mới thì được nhận hoa hồng. Mỗi lượt giới thiệu tài khoản mới, người giới thiệu được hưởng 30% lợi nhuận và 6-7% trên một lượt thắng cược.

Tới thời điểm bị bắt, đường dây đánh bạc trực tuyến do Phượng cầm đầu có 19 người tham gia, số tiền giao dịch là hơn 34 tỉ đồng. Hiện công an đang tạm giữ Phượng cùng 11 người liên quan, các trường hợp khác đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra.

THU DỊU