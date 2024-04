Phá đường dây tội phạm dùng sim rác, thanh toán không chạm chiếm đoạt tài sản 10/04/2024 21:04

Ngày 10-4, Công an quận 11, TP.HCM cho biết, vừa đấu tranh, truy xét, khám phá thành công vụ án tội phạm công nghệ cao do Nguyễn Thị Thùy Trang và Đào Văn Cường thực hiện.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 21-3, Công an phường 6, quận 11 tiếp nhận tin báo từ nhân viên cửa hàng FPT Shop trên đường 3 tháng 2 về việc chủ tài khoản khiếu nại không mua điện thoại di động, tai nghe tại hệ thống FPT Shop nhưng vẫn bị trừ tiền. Công an Quận 11 nhận định đây là nhóm tội phạm công nghệ cao thực hiện hành vi phạm tội chiếm đoạt tài sản nên đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường 6 truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã mời Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 2003, quê Kiên Giang) lên làm việc do có dấu hiệu nghi vấn như nhiều lần mua điện thoại Iphone, tai nghe tại cửa hàng FPT Shop trong khoảng thời gian gần nhau.

Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 2003, quê Kiên Giang) tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Qua đấu tranh, khai thác, Công an quận 11 đã ra Quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Thùy Trang và tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét đối với các thông tin do Trang cung cấp.

Lần theo manh mối từ thông tin Trang cung cấp, Công an theo dấu tài khoản Thành trên Telegram (số điện thoại 0828536789), nhóm chát Sgvip, tài khoản của Chim răng Sun Unik Pro đến ứng dụng thanh toán thẻ không chạm Apple Wallet... Kết quả, phát hiện nhóm lừa đảo này đã thực hiện thủ đoạn sử dụng nhiều sim rác và cài đặt ứng dụng thanh toán thẻ không chạm Apple Wallet trên điện thoại di động để mua nhiều điện thoại Iphone 15, 15 Promax, phụ kiện Apple, iPad, AirPods với mức giá cao tại các cửa hàng FPT shop, cửa hàng Táo Nè.

Tang vật vụ án. Ảnh: CA

Từ đây, Cơ quan điều tra tiếp tục mời làm việc Đào Văn Cường (trong nhóm chát Sgvip) và tiến hành khám xét nơi ở của Cường tại phòng 502 khách sạn Tulip (số 511 Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp), thu giữ nhiều sim điện thoại đã qua sử dụng, điện thoại di động Iphone 15 plus, Iphone 15 Promax, tai nghe AirPods 2...

Nhóm này sử dụng sim rác, các ứng dụng thanh toán không chạm rồi mua điện thoại, phụ kiện với giá cao nhưng không mất tiền. Ảnh: CA

Căn cứ tài liệu chứng cứ điều tra thu thập được, ngày 5-4, Cơ quan CSĐT Công an quận 11 đã khởi tố vụ án tội phạm công nghệ cao và Quyết định tạm giữ, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thùy Trang và Đào Văn Cường để tiếp tục điều tra, xử lý.

Công an quận 11 khuyến cáo người dân “Nâng cao tinh thần cảnh giác, không tin vào các chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội (tuyển việc làm, làm nhiệm vụ nhận thưởng, tặng quà khuyến mãi...) cũng như kiên quyết không đưa thông tin cá nhân cho bất kỳ ai; không đăng tải thông tin cá nhân lên mạng xã hội... để tránh các đối tượng phạm tội khai thác, trục lợi, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.