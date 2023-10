Phá vụ cho vay lãi nặng từ tin tố giác gọi cho giám đốc Công an Trà Vinh

(PLO)- Từ nguồn tin tố giác của người dân báo qua số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, lực lượng công an đã triệt phá và bắt một phụ nữ cho vay lãi nặng.

Ngày 5-10, Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Dương Ngọc Hân (41 tuổi, ngụ TP Trà Vinh) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đây là vụ án được điều tra, khám phá từ nguồn thông tin người dân báo qua số điện thoại đường dây nóng của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh và tài liệu từ công tác nghiệp vụ của cơ quan CSĐT Công an tỉnh trước đó.

Theo điều tra ban đầu, Hân cùng chồng là NTP (38 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) cho vay tiền với lãi suất 2%/ngày, tương đương 720%/năm, vượt quá lãi suất theo quy định.

Hằng ngày, Hân và P đi thu tiền lãi của những người vay tiền.

Hiện, công an đã xác minh được bảy người vay tiền của Hân với tổng số tiền 1,25 tỉ đồng và đã đóng lãi 920 triệu đồng. Qua đó, vợ chồng Hân thu lợi bất chính số tiền 308 triệu đồng.

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Dương Ngọc Hân. Ảnh: PH

Khám xét nơi ở của vợ chồng Hân, cơ quan công an đã thu giữ một số biên nhận cho vay tiền, bốn dao bằng kim loại (kiếm nhật, mã tấu, dao găm), 105 triệu đồng là tiền gốc và tiền lãi thu trong ngày của những người vay tiền, 11 điện thoại di động, hai mô tô và một số giấy tờ khác có liên quan.

Tiếp tục khám xét nhà trọ của vợ chồng Hân, công an còn thu giữ thêm một gậy điện, một dao bấm, một gậy ba khúc, tám dao tự chế và một tuýt sắt.

Công an khám xét ở của Dương Ngọc Hân và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục khai thác, mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý những người liên quan theo quy định.

Công an cũng đề nghị người dân tiếp tục tố giác hành vi vi phạm pháp luật của những kẻ cho vay lãi nặng qua các kênh tiếp nhận thông tin của Công an Trà Vinh hoặc số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh - 084.345.8484 để kịp thời chỉ đạo điều tra, xác minh, xử lý.

