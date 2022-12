Phạm nhân tù chung thân bị bắt sau 38 năm trốn khỏi nơi giam giữ

(PLO)- Nữ phạm nhân ở Quảng Ngãi lãnh án chung thân về tội giết người và trốn khỏi nơi giam giữ suốt 38 năm mới bị bắt giữ trở lại.

Ngày 27-12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa bắt phạm nhân Nguyễn Thị Nhì (67 tuổi, ngụ thôn Tân Phước, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình – nay là tỉnh Quảng Ngãi) sau 38 năm lẩn trốn.

Phạm nhân Nhì bị Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bắt giữ vào ngày 21-12.

Trước đó, Nguyễn Thị Nhì bị TAND tỉnh Nghĩa Bình (cũ) tuyên án tù chung thân về tội giết người. Tuy nhiên, trong thời gian thụ án, phạm nhân Nhì đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Ngày 4-7-1984, Công an tỉnh Nghĩa Bình phát lệnh truy nã đối với phạm nhân Nhì.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang di lý phạm nhân về để chấp hành án.

THANH NHẬT