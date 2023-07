Phạm tội ở Long An, lẩn trốn truy nã ở TP.HCM nhưng không thoát

(PLO)- Phan Ngọc Nâu sử dụng hung khí gây thương tích cho người khác rồi bỏ trốn nhưng đã bị bắt.

Ngày 27-7, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, vừa phối hợp các đơn vị thuộc Công an TP.HCM bắt giữ Phan Ngọc Nâu (33 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đang lẩn trốn ở TP.HCM.

Trước đó, vào đầu năm 2022, Phan Ngọc Nâu sử dụng hung khí gây thương tích cho người khác rồi bỏ trốn, bị Công an huyện Bến Lức ra quyết định truy nã.

Ngày 26-7, Công an phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM đã phát hiện Nâu đang lẩn trốn tại địa bàn nên phối hợp Công an huyện Bến Lức bắt giữ, di lý về địa phương xử lý.

Ngoài ra, ngày 25-7, Phòng Cảnh sát Hình sự TP.HCM phối hợp với Công an huyện Bến Lức (Long An) phát hiện Lê Tấn Đạt (42 tuổi, quê Bình Định) đang trốn lệnh truy nã tại Long An

Trước đó, công an điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 28-4-2022 ở đường Tân Hòa Đông (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) do Đạt thực hiện.

Tháng 4-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra khởi tố Đạt về tội giết người và sau đó ra quyết định truy nã đặc biệt vào ngày 17-4.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an Long An phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự TP.HCM phát hiện Đạt đang ẩn náu ở tại một ngôi nhà hoang ở địa bàn huyện Bến Lức (Long An) nên lập kế hoạch truy bắt.

HUỲNH DU