Phản ứng của Sheikh Jassim trước tuyên bố của nhà Glazer về việc bán MU

(PLO)- Vụ tiếp quản Manchester United: Phản ứng của Sheikh Jassim trước tuyên bố của nhà Glazers “đưa câu lạc bộ ra khỏi thị trường”.

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 4-9. Nhà Glazer đang cân nhắc các lựa chọn ở Manchester United với việc Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani nằm trong số những người muốn mua đội chủ sân Old Trafford. Và tỉ phú người Qatar tin rằng ông vẫn tham gia cuộc đua. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani vẫn tự tin rằng ông vẫn có thể “đảm bảo an toàn cho Manchester United”, bất chấp các thông tin cho thấy nhà Glazer quyết định không bán MU và vẫn ở lại sân Old Trafford, Mirror viết.

Gia đình tỉ phú người Mỹ và là chủ sở hữu MU đang cân nhắc các lựa chọn của họ, bao gồm việc bán toàn bộ đội chủ sân Old Trafford, mặc dù quá trình này đã diễn ra trong nhiều tháng và gần đây không có mức giá mới nào được đưa ra. Sheikh Jassim và Sir Jim Ratcliffe là hai người dẫn đầu trong cuộc đua thay thế nhà Glazer làm chủ CLB MU.

Vào tháng trước, truyền thông nước Anh đưa tin, Sheikh Jassim đã nhận được cái gật đầu của nhà Glazer và thương vụ bán MU sẽ được công bố vào tháng 10. Nhưng vào đầu tháng 9, lại có thông tin cho rằng nhà Glazer không muốn bán MU nữa và chờ cho đến năm 2025 mới khởi động lại quá trình nhằm tối ưu lợi nhuận.

Những người hâm mộ MU khao khát đuổi nhà Glazer khỏi Old Trafford. Tuy nhiên, nhà Glazer vẫn đứng vững trước làn sóng chỉ trích và phản đối của người hâm mộ. Nhà Glazer sẵn sàng phớt lờ tất cả để đảm bảo họ tối đa được lợi nhuận trong quá trình xem xét bán CLB MU.

Tờ Sky Sports (Anh) thông tin, cả Sir Jim Ratcliffe và Sheikh Jassim đều tin rằng MU vẫn còn trên “thị trường chuyển nhượng” khi họ đang chờ câu trả lời từ nhà Glazer. Lời đề nghị của tỉ phú Qatar nhằm mục đích tiếp quản hoàn toàn MU, trong khi họ cũng tuyên bố sẽ xóa các khoản nợ của câu lạc bộ và đổ tiền vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, vốn đã bị bỏ quên trong thập kỷ qua. Trong khi đó, Ratcliffe sẽ giữ Glazers lại MU trong một thời gian trước khi mua hết cổ phần của nhà Glazer.

Tờ Mail on Sunday cho rằng nhà Glazer đã sẵn sàng hoãn kế hoạch bán MU cho đến năm 2025 khi họ nghĩ rằng mức định giá lý tưởng là từ 7 tỉ bảng Anh đến 10 tỉ bảng Anh sẽ dễ dàng đạt được.

Nhà Glazer hy vọng “các yếu tố tài chính và môi trường thay đổi” có thể thu hút nhiều nhà đầu tư hơn vào thời điểm đó. Điều quan trọng là nhà Glazer tin rằng họ có thể bán gã khổng lồ Premier League với giá cao hơn nữa do doanh thu từ truyền hình tăng, việc mở rộng số đội dự FIFA Club World Cup và World Cup 2026.

Huyền thoại của “quỷ đỏ” Gary Neville, người từng lớn tiếng chỉ trích các chủ sở hữu của MU đã bày tỏ cảm xúc của mình trước thông tin nhà Glazer ngưng bán đội bóng. Gary Neville nói: "Tôi không tin nhà Glazer không bán MU hoặc không làm bất cứ điều gì trong câu chuyện này.

Họ phải làm gì đó. Họ đã hết tiền và tình hình tài chính đang tuyệt vọng. Họ cần tiền để đầu tư. Họ cũng đang gặp khó khăn và gặp sức ép từ tác động lên câu lạc bộ cả bên trong và bên ngoài.

Sự sơ suất vẫn tiếp diễn nhưng tôi không nghĩ nó có thể tiếp tục nếu không có một số hành động gây quỹ (tìm tiền đầu tư vào MU). Ngoài ra, ai sẽ tham gia với tư cách thiểu số (đầu tư mua một số lượng cổ phiếu MU) cùng với nhà Glazer sau những thiệt hại về danh tiếng của nhà Glazer”.

Trong khi đó, một huyền thoại khác của "quỷ đỏ" thành Manchester và hiện là chủ sở hữu CLB Inter Miami là David Beckham cũng nói với tờ The Athletic (Anh): "Một khi bạn mất đi người hâm mộ, đặc biệt là ở một câu lạc bộ như Manchester United, thật khó để lấy lại họ. Rõ ràng, họ đã đạt được rất nhiều, cả về mặt tài chính. Thực tế là chúng ta đang nói về điều đó, con số (mức giá) mà Manchester United sẽ bán cho thấy sự thành công mà họ đã có được”.

GIA ĐỊNH