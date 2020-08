5 năm chờ bồi thường tai nạn giao thông

Ngày 12-8, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa nguyên đơn là anh Nguyễn Văn Dũng (36 tuổi, ngụ Tiền Giang) và bị đơn là bà Trần Thị Thu Bình (chủ xe gây tai nạn).



VKS đề nghị tuyên y án sơ thẩm

Trước đó, bản án sơ thẩm của TAND TP Mỹ Tho (Tiền Giang) tuyên buộc bà Bình phải bồi thường cho phía anh Dũng trên 525 triệu đồng. Không đồng ý với phán quyết của tòa, bà Bình kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, đại diện ủy quyền phía bị đơn không đồng ý bồi thường như bản án sơ thẩm tuyên. Phía bị đơn cho rằng vụ tai nạn xảy ra là do sự cố bất ngờ, bất khả kháng chứ bị đơn không có lỗi.

Đại diện ủy quyền phía nguyên đơn cho rằng vụ tai nạn là lỗi hoàn toàn do xe tải. “Đoạn video ghi lại hình ảnh khi vụ tai nạn xảy ra cho thấy tai nạn là do xe tải gây ra. Kết quả hai lần giám định của cơ quan chức năng cũng xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do lỗi của xe tải. Do đó, chủ phương tiện phải bồi thường” - đại diện phía nguyên đơn trình bày.

Đại diện VKS nhận định tại phiên tòa phúc thẩm, phía bị đơn không cung cấp được chứng cứ gì mới. Trước đó, bản án sơ thẩm cũng đã xem xét đầy đủ các tình tiết của vụ việc. Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm.

HĐXX quyết định nghị án kéo dài, tuyên án vào sáng 19-8 tới.



Vết thương của anh Dũng cần tiếp tục điều trị trong khi gia đình đã khánh kiệt. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Vết thương chưa lành, gia đình khánh kiệt

Tháng 8-2019, TAND TP Mỹ Tho xử sơ thẩm vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại trong vụ TNGT này. Tòa tuyên buộc bà Trần Thị Thu Bình phải bồi thường cho anh Nguyễn Văn Dũng hơn 525 triệu đồng.

Tòa sơ thẩm nhận định nguyên nhân xảy ra tai nạn do xe tải lùa xe máy. Hình ảnh do camera an ninh ghi lại tại thời điểm xảy ra tai nạn thể hiện khi đi qua giao lộ, tài xế Đạt cho xe rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Thập đã tông vào đuôi xe của anh Dũng đang lưu thông. Tài xế Đạt không giữ khoảng cách, cho xe chuyển hướng không đảm bảo an toàn nên đã gây ra vụ tai nạn trên.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi bị tai nạn, anh Dũng là lao động chính trong gia đình. Hằng ngày anh đi làm phụ hồ để nuôi cha mẹ già. Sau tai nạn, gia đình anh rơi vào cảnh khó khăn. Gia đình anh phải cầm cố hết sổ đất để vay ngân hàng hơn 350 triệu đồng, vay nợ bên ngoài hơn 200 triệu đồng để lấy tiền chữa trị cho anh.

Đến nay, dù đã năm năm kể từ ngày xảy ra tai nạn nhưng vết thương ở đùi phải của anh Dũng vẫn chưa khỏi hẳn, cần điều trị, phẫu thuật tiếp mới hy vọng phục hồi sức khỏe. Trong khi đó, gia đình anh hiện đã khánh kiệt, không còn khả năng lo việc chữa trị cho anh.

“Gia đình chúng tôi mong sớm được bồi thường để tiếp tục chạy chữa cho em tôi” - chị Nguyễn Thị Lụa, chị ruột của anh Dũng, chia sẻ.