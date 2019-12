9X nhổ trộm cây cảnh, bán cho người dân chơi Tết

Viện KSND huyện Đông Hòa (Phú Yên) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an huyện cùng cấp đối với Trần Quốc Dân (sinh năm 1991, trú thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa) về tội trộm cắp tài sản.

Tài sản mà Dân trộm cắp chủ yếu là các cây xanh, cây cảnh nhỏ để chơi trong dịp Tết.



Ảnh minh họa



Theo hồ sơ, tối 22-10, Dân điều khiển xe máy đến trước nhà ông Nguyễn Cao Ngà (xã Hòa Xuân Tây, Đông Hòa) rồi dừng xe, tắt máy, lén lút nhổ trộm một cây cảnh ba chia. Sau đó, Dân trộm tiếp một cây cảnh lộc vừng của ông Nguyễn Cư ở kế bên nhà ông Ngà.

Trên đường mang cây cảnh về thị trấn Hòa Vinh để tiêu thụ, Dân bị công an huyện Đông Hòa phát hiện, đưa về trụ sở làm việc. Dân khai nhổ trộm cây cảnh để bán cho các vựa cây cảnh, người có nhu cầu mua cây cảnh để chơi, trang trí nhà cửa dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Theo kết quả định giá tài sản, 2 cây cảnh mà Dân lấy trộm là 500.000 đồng. Do Dân có một tiền án về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích nên cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dân về tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173 BLHS.