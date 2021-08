Ngày 16-8, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Hùng (48 tuổi, ngụ phường Vĩnh Nguồn, TP Châu Đốc, An Giang) 18 tháng tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 11-2020, Hùng cấu kết với một người tên Ni ở Campuchia tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam để kiếm tiền.

Khoảng 22 giờ ngày 4-12-2020, Ni điều khiển vỏ lãi chở Nguyễn Thị Khánh Linh và Lê Thị Hồng Duyên từ Campuchia đến gần chòi vịt của Hùng ở khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn để Hùng tổ chức đưa người về. Hùng được trả tiền công 400.000 đồng.



Bị cáo Trịnh Văn Hùng. Ảnh: TIẾN TẦM

Sau đó, Hùng điện thoại kêu Phan Văn Mai và một người khác đến chở Linh và Duyên (Mai không biết người nhập cảnh trái phép).

Cả hai chở Linh và Duyên đến bến xe khách thuộc phường Châu Phú A thì bị tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 TP Châu Đốc phát hiện.

Quá trình điều tra, Hùng còn thừa nhận trước đó đã hai lần tổ chức đưa ba người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Do Linh và Duyên chưa có tiền án tiền sự nên được bàn giao cơ quan an ninh điều tra giao cho Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang để xử phạt vi phạm hành chính.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ đối với những người liên quan khác để xử lý theo quy định.