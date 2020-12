Bênh chủ, đến nhà người khác đập phá tài sản

TAND tỉnh Phú Yên vừa xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm sáu tháng tù đối với bị cáo Ngô Tuấn Sỹ về tội hủy hoại tài sản.



Trước đó, Sỹ kháng cáo bản án sơ thẩm hồi tháng 9 của TAND huyện Tuy An, xin hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ.

Theo hồ sơ, Sỹ nghi ngờ ông Hồ Xuân Tám (xã An Xuân, huyện Tuy An) báo công an việc ông chủ nơi mình làm thuê khai thác trái phép khoáng sản. Đêm 19-6, sau khi uống rượu, Sỹ đến nhà ông Tám đồng thời là trụ sở hợp tác xã nông lâm nghiệp và dịch vụ An Xuân để đập phá tài sản.



Ảnh minh họa

Sỹ dùng chân đạp móp hai cánh cửa cổng, đạp gãy ba khóa cổng và làm rách biển hiệu ngành nghề kinh doanh hợp tác xã.

Sau đó, Sỹ vào lật hai chiếc bàn khung kim loại làm vỡ mặt bàn bằng gạch, đập vỡ hai ghế nhựa, một ấm điện đun nước, năm chậu cây cảnh, làm bung cữa sổ phòng thờ và làm nứt vách tường.

Tại khu vực nhà bếp, Sỹ đập phá làm rơi bếp ga, nồi cơm điện, quạt điện; dùng mảnh vỡ xi măng, gạch, cây ném làm vỡ kính, móp tủ chén và một số tài sản khác. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là hơn 6,2 triệu đồng.

HĐXX phúc thẩm nhận định mặc dù giữa bị cáo và bị hại không hề có mâu thuẫn gì với nhau nhưng chỉ vì nghi ngờ không có cơ sở mà bị cáo ngang nhiên đến nhà bị hại đập phá tài sản trong lúc bị hại không có ở nhà.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu về tài sản của người khác, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, gây mất trât tự trị an địa phương. Án sơ thẩm xử phạt bị cáo sáu tháng tù là có phần nhẹ. Từ đó, HĐXX tuyên án như trên.