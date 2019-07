Bị bạn trai ngoại quăng tiền vào mặt, nữ bị cáo ủ mưu ra tay

Ngày 9-7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Tú Uyên (SN 1982, quê Đồng Nai) bảy năm tù về tội cướp tài sản.

Theo hồ sơ, sau khi ly hôn, Uyên giao con cho chồng, bản thân dù không có công ăn việc làm nhưng vẫn thuê căn hộ cao cấp tại một chung cư ở quận 7, TP.HCM để ở.

Giữa năm ngoái, Uyên lấy tên Minh Anh kết bạn với ông Marc 63 tuổi, quốc tịch Pháp qua mạng xã hội viber. Đến giữa tháng 12-2017, Uyên đến chỗ người đàn ông này thuê chơi. Ông Marc đòi quan hệ tình dục nhưng Uyên không đồng ý nên ông cầm 500.000 đồng quăng vào mặt và đuổi về.

Đến tháng 6-2018, ông Marc lại chủ động nhắn tin rủ Uyên đến nhà chơi. Bực tức với thái độ của người đàn ông ngoại quốc này lần trước, Uyên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.



Bị cáo Nguyễn Thị Tú Uyên

Tối 11-6-2018, cả hai gặp nhau ở khu Himlam phường Tân Hưng, quận 7. Do có ý định cướp tài sản của ông Marc, Uyên mang theo viên thuốc ngủ liều cao. Khuya hôm đó, tại căn hộ ông Marc, Uyên và ông uống bia "tâm sự". Lúc này, Uyên lén bỏ thuốc vào ly ông này. Một lúc sau nạn nhân mê man, Uyên lục lấy 100 triệu đồng, máy ảnh, ống kính, điện thoại di động... rồi bỏ trốn.



Vào cuộc điều tra, công an bắt được Uyên tại chung cư Era Town (quận 7) khi đang sống cùng người tình. Quá trình điều tra, công an gặp rất nhiều khó khăn vì nạn nhân không nhớ nhân dạng nghi can, tài khoản mạng xã hội đã bị xoá, camera trong khu vực chỉ ghi nhận được hình ảnh từ xa, rất mờ.

Tuy nhiên bằng nghiệp vụ, CQĐT đã xác định Uyên và Minh Anh là một. Và trước các tài liệu chứng cứ không thể chối cãi, Uyên đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.