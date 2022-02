Gửi đơn đến báo Pháp Luật TP.HCM, ông Ngô Xuân Hiến cho biết: Năm 2019, ông đặt cọc 14 tỉ đồng để mua bốn thửa đất của vợ chồng bà Hoàng Thị Hồng Sen.



Tòa công nhận thỏa thuận

Sau đó, ông Hiến phát hiện hai thửa đã bị bán cho người khác, chỉ còn lại hai thửa đang thế chấp ngân hàng nên ông khởi kiện. Ông yêu cầu nếu vợ chồng bà Sen không chuyển nhượng bốn thửa đất trên thì phải trả lại ông 14 tỉ đồng và phải chịu phạt cọc.

Đầu tháng 7-2020, TAND TP Dĩ An (Bình Dương) ban hành quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự (gọi là Quyết định 43). Nội dung: Ông Hiến chịu trách nhiệm trả hơn 5,8 tỉ đồng cho ngân hàng thay bà Sen và những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của chồng bà Sen (do chồng bà đã qua đời).



Ông Ngô Xuân Hiến trình bày việc Chi cục THADS TP Dĩ An chậm gỡ ngăn chặn việc chuyển nhượng hai thửa đất. Ảnh: CTV

Khi ông Hiến trả nợ xong thì phía bà Sen phải chuyển nhượng cho ông Hiến hai thửa đất (thửa 272 và 274) và tài sản gắn liền với đất (giá chuyển nhượng 11 tỉ đồng). Sau khi cấn trừ tiền chuyển nhượng đất, phía bà Sen phải trả lại ông Hiến 9 tỉ đồng…

Ông Hiến đã nộp hơn 5,8 tỉ đồng cho Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Dĩ An, từ đó ngân hàng đã trả lại sổ đỏ cho phía bà Sen.

Căn cứ Quyết định 43, bà Sen làm thủ tục chuyển nhượng hai thửa đất cho ông Hiến. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng không thể thực hiện được do đã bị Chi cục THADS TP Dĩ An ngăn chặn.

Lúc này, ông Hiến mới hay rằng vào tháng 9-2020, Cục THADS tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm ngừng THA do có tố cáo của người được THA trong vụ án khác đối với nghĩa vụ của phía bà Sen.

Do đó, Chi cục THADS TP Dĩ An ra quyết định tạm dừng việc đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản là hai thửa đất trên. Đến đầu năm 2021, Chi cục THADS TP Dĩ An kiến nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Quyết định 43.

Thỏa thuận đúng pháp luật, không có căn cứ kháng nghị

Tháng 10-2021, TAND Cấp cao tại TP.HCM cho rằng không có căn cứ để kháng nghị giám đốc thẩm do nghĩa vụ THA của phía bà Sen đối với năm cá nhân khác xuất phát từ các khoản nợ không có bảo đảm. Trong khi đó, thỏa thuận giữa ông Hiến với phía bà Sen và ngân hàng về việc ông Hiến trả nợ thay cho vợ chồng bà Sen nhằm mục đích giải chấp các thửa đất số 272 và 274.

Các thửa đất này, vợ chồng bà Sen đã ký hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng cho ông Hiến trước thời điểm ban hành các quyết định THA đối với năm chủ nợ nêu trên. Thỏa thuận của các bên tại Quyết định 43 nhằm thực hiện các hợp đồng vay có tài sản bảo đảm giữa ngân hàng với vợ chồng bà Sen cũng như thực hiện các hợp đồng đặt cọc giữa ông Hiến với vợ chồng bà Sen về việc chuyển nhượng chính các thửa đất được giải chấp chứ không có mục đích tẩu tán tài sản. Vì vậy, tòa cấp sơ thẩm ban hành Quyết định 43 là đúng pháp luật.

Việc tổ chức thực hiện các quyết định THA đối với quyền lợi của năm cá nhân trong các vụ án khác hoàn toàn độc lập với việc thi hành Quyết định 43.

Sau khi có thông báo không kháng nghị của Tòa Cấp cao, Chi cục THADS TP Dĩ An đã ra quyết định chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với hai thửa đất 272 và 274. Từ đó, bà Sen tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng đất cho ông Hiến.

Chờ chỉ đạo của cấp trên mới giải quyết

Tuy nhiên, hồ sơ chuyển nhượng bị trả lại (lần thứ hai) vì Chi cục THADS TP Dĩ An lại đề nghị tạm dừng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ bà Sen cho ông Hiến.

Lý do ngăn chặn: Quá trình tổ chức THA phát sinh nhiều đơn khiếu nại, tố cáo cần được xem xét tổ chức chặt chẽ đúng quy định của pháp luật, tránh việc khiếu nại, tố cáo kéo dài cũng như đảm bảo quyền và lợi ích của các bên đương sự trong quá trình THA. Chi cục đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của Cục THADS tỉnh Bình Dương, đồng thời cục đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của Tổng cục THADS. Đầu tháng 12-2021, Tổng cục THADS đề nghị Cục THADS tỉnh Bình Dương chỉ đạo Chi cục THADS TP Dĩ An tiếp tục tổ chức thi hành Quyết định 43 của TAND TP Dĩ An.

Ngày 10-1, trao đổi với PV, lãnh đạo Chi cục THADS TP Dĩ An cho biết do chưa nhận được chỉ đạo nghiệp vụ của Cục THADS tỉnh Bình Dương; cục cũng đã có văn bản lần thứ hai xin ý kiến Tổng cục THADS nên chưa thể tháo gỡ ngăn chặn để bà Sen làm thủ tục sang tên cho ông Hiến.

PV tiếp tục liên hệ lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bình Dương để làm rõ lý do Quyết định 43 đã có hiệu lực pháp luật, TAND Cấp cao tại TP.HCM cũng đã trả lời không có căn cứ kháng nghị đối với quyết định này theo trình tự giám đốc thẩm nhưng việc ngăn chặn vẫn chưa được tháo gỡ.

Sau hai lần PV liên lạc, ngày 21-1, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Dương Đỗ Văn Hùng cho biết vừa mới ký văn bản chỉ đạo Chi cục THADS TP Dĩ An tổ chức thi hành Quyết định 43 của TAND TP Dĩ An.