Chiêu lừa ngoạn mục của người phụ nữ đeo logo ngân hàng

TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa xử phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo, huỷ toàn bộ phần giải quyết trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng vụ Phan Thị Huyền (SN 1987, ngụ tại Bà Rịa, Vũng Tàu) bị truy tố về tội lừa đảo.

Theo đó, toà y án sơ thẩm về phần hình phạt 20 năm tù đối với bị cáo Huyền về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX nhận thấy số tiền bị cáo chiếm đoạt của người này đem trả cho người khác, trả nợ ngân hàng, chưa thu hồi được. Các cơ quan tố tụng sơ thẩm chưa làm rõ để xác định ai là người bị hại, ai là người liên quan.



Bị cáo Phan Thị Huyền tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: PLO

Tòa sơ thẩm xác định số tiền bị cáo chiếm đoạt của người bị hại chưa thu hồi được do bị cáo tiêu xài cá nhân và trả nợ, do không xác định được thời gian bị cáo giao dịch nên tách để giải quyết bằng một vụ dân sự khác là không triệt để, công bằng, gây sự bất bình cho các người bị hại khác. Do đó cần phải hủy một phần bản án sơ thẩm về trách nhiệm dân sự để giải quyết lại.

Do không có nghề nghiệp và nợ tiền của nhiều người nên từ năm 2014 đến tháng 5-2015, Huyền đã thực hiện 10 vụ lừa đảo. Cụ thể, Huyền tự trang bị đồng phục công sở có logo ngân hàng V, cài áo và giới thiệu bản thân là nhân viên của ngân hàng này tại Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Huyền "nổ" có khả năng điều kiện mua bán nhà đất đang bị ngân hàng V. phát mãi với giá rẻ hơn thị trường. Cạnh đó, Huyền mua và sử dụng con dấu giả thuê Đỗ Thị Kim Ngân (làm nghề kinh doanh dịch vụ tin học văn phòng in ấn tài liệu) tạo ra các hồ sơ tài liệu giả để sử dụng đem đi lừa.

Thông qua quen biết, Huyền tiếp cận được vợ chồng bà Lê Thị Liễu, ông Phó Đức Thắng. Huyền cung cấp thông tin nơi mình đang công tác phát mãi lô đất của bà Nguyễn Thị Cần có diện tích 270 m2 tại khu Á Châu (phường 2, TP Vũng Tàu) với giá 14triệu/m2 nếu mua thanh toán trước 70% và chi hoa hồng cho Huyền 50 triệu.

Sau khi được Huyền dẫn đi xem lô đất vợ chồng này tin tưởng là thật nên đồng ý mua. Bà Liễu đã chuyển 2,64 tỉ đồng vào tài khoản của Huyền. Nữ quái này thuê Ngân làm giả giấy biên nhận tiền rồi ký đóng dấu của ngân hàng trên chữ ký giao cho người bị hại.

Ngoài ra Huyền còn ra một bản copy sổ đỏ lô đất nói trên hứa hẹn ngày 19-5-2015 sẽ hoàn thành thủ tục công chứng, ba ngày sau hoàn thành thủ tục tòa án và đến ngày 21-6-2015 thì sẽ giao đất.

Muốn chiếm đoạt thêm tiền, ngày 15-5-2015, Huyền yêu cầu chuyển thêm 10% giá trị lô đất để lo thủ tục nhanh hơn. Tưởng là thật nên vợ chồng bà Liễu đã chuyển thêm 378 triệu. Nhưng sau đó vợ chồng này liên hệ với chủ lô đất để hỏi thông tin mới biết bị Huyền lừa nên đã làm đơn tố cáo công an.

Ngày 19-5-2015, Huyền thuê Ngân làm thêm một số giấy tờ giả mạo về lô đất hẹn bà Liễu để giao thì bị công an bắt khẩn cấp. Cơ quan chức năng xác định tổng cộng Huyền thực hiện 10 vụ lừa đảo với tổng số tiền hơn 11,3 tỉ đồng.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh đã tuyên phạt Huyền 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hai năm tù về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Tòa cũng tuyên phạt Đỗ Kim Ngân hai năm án treo về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Về trách nhiệm dân sự giành quyền khởi kiện cho toàn bộ người bị hại để yêu cầu bị cáo và người liên quan chịu trách nhiệm bồi thường.

Bản án này bị kháng cáo. Cụ thể, bị cáo Huyền xin giảm hình phạt, còn người bị hại kháng cáo không chấp nhận tách phần dân sự... Tại các đơn kháng cáo cũng như tại phiên phúc thẩm những người bị hại yêu cầu xem xét lại trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan của một vài cá nhân. Đồng thời yêu cầu toà thu hồi các khoản tiền mà bị cáo đã lừa được chuyển vào tài khoản của các cá nhân này.

Luật sư cũng như VKS đều cho rằng nguồn gốc tiền chiếm đoạt dòng tiền chiếm đoạt đã rõ. Từ đó, những người này đề nghị HĐXX buộc những người đã nhận tiền do phạm tội mà có phải trả lại, đồng thời trả hồ sơ điều tra bổ sung hành vi phạm tội của những người liên quan khác.