Chiều 16-2, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án vụ kiện hành chính trong lĩnh vực thuế giữa người khởi kiện là Công ty TNHH MTV King Group Center (gọi tắt là King Group) và người bị kiện là cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ.



Kiện vì không được hoàn thuế GTGT

Trước đó, ngày 15-2, TAND TP Cần Thơ đã đưa vụ án ra xét xử. Theo đơn khởi kiện, phía King Group trình bày: Ngày 1-6-2014, Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (gọi tắt là Công ty Tây Nam) và UBND TP Cần Thơ (do Sở TN&MT làm đại diện) có ký hợp đồng thuê đất tại 78 Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, diện tích hơn 7.900 m2, thời gian thuê là 50 năm kể từ ngày 21-10-2013, trả tiền thuê đất hằng năm…

Đến ngày 14-7-2014, Công ty Tây Nam được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nêu trên. Sau đó, Công ty Tây Nam ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với King Group để xây dựng Trung tâm mua sắm Nguyễn Trãi tại khu đất nêu trên.

Sau khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh thì phía người khởi kiện xin phép đầu tư mới dự án Trung tâm mua sắm Nguyễn Trãi... Đến ngày 24-3-2020, Sở Xây dựng có văn bản nghiệm thu hoàn công công trình xây dựng đưa vào sử dụng.

Cuối năm 2019, đầu năm 2020, King Group đã có hai văn bản gửi đến Cục Thuế TP Cần Thơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với số tiền hơn 4,8 tỉ đồng (tính từ kỳ tính thuế quý I-2017 đến quý III-2019).

Tuy nhiên, tháng 8-2020, Cục Thuế đã có Công văn 3891 trả lời không chấp nhận yêu cầu hoàn thuế của King Group. Sau đó, phía King Group khiếu nại văn bản trên thì Cục Thuế ra Quyết định 2437 không công nhận khiếu nại của công ty, giữ nguyên Công văn 3891; tiếp đến là Quyết định 2618 bổ sung Quyết định 2347 về quyền khiếu nại tiếp lên Tổng cục Thuế hoặc khởi kiện vụ án hành chính của King Group.



HĐXX tuyên án vụ kiện hành chính giữa Công ty King Group Center và Cục Thuế TP Cần Thơ chiều 16-2. Ảnh: NHẪN NAM

Không đồng ý với các văn bản của Cục Thuế, cuối năm 2020, King Group khởi kiện vụ án hành chính, yêu cầu tòa án hủy hai quyết định nêu trên của Cục Thuế và buộc Cục Thuế hoàn thuế GTGT cho công ty số tiền 4,8 tỉ đồng.



Người bị kiện cho rằng dự án Trung tâm mua sắm Nguyễn Trãi, theo hợp đồng thuê đất, Công ty Tây Nam có quyền đóng góp quyền thuê đất hợp pháp… Do Công ty Tây Nam không tuân thủ quy định về đất đai, giấy tờ đất do Tây Nam đứng tên nhưng công trình trên đất lại do King Group xây nên King Group không đủ điều kiện được hoàn thuế.

Tòa: Đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT

Sau khi xét xử, HĐXX nhận định theo quy định về Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Công ty Tây Nam là tổ chức kinh tế được thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm không có quyền đóng góp quyền thuê đất hợp pháp như đã ký kết trong hợp đồng hợp tác kinh doanh với King Group.

Tuy nhiên, vi phạm này của Công ty Tây Nam đến nay chưa có văn bản xử lý của UBND TP Cần Thơ. Trong khi đó, quá trình triển khai dự án Trung tâm mua sắm Nguyễn Trãi, phía người khởi kiện được các cơ quan cấp các loại giấy phép, đã nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình.

Theo tòa, việc Công ty Tây Nam vi phạm quy định pháp luật về đất đai thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai. Còn dự án trung tâm thương mại được xây dựng là hợp pháp theo quy định pháp luật về xây dựng.

Từ đó, tòa cho rằng người bị kiện xác định dự án trung tâm thương mại do vi phạm quy định về đất đai nên không được hoàn thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp là chưa chính xác.

Cạnh đó, HĐXX cho rằng quyết định giải quyết khiếu nại của cục trưởng Cục Thuế không nêu rõ hồ sơ xin hoàn thuế GTGT của Công ty King Group Center không đáp ứng điều khoản nào…

HĐXX dẫn quy định tại các điểm a, c khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016 của Bộ Tài chính; điều luật sửa đổi về trường hợp được hoàn thuế theo Luật Thuế GTGT. Từ đó, tòa cho rằng dự án Trung tâm mua sắm Nguyễn Trãi thuộc trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động, thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho nhà đầu tư, không thuộc các trường hợp bị loại trừ và được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư theo điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư 130. Các viện dẫn của người bị kiện không đúng pháp luật…

Về số tiền hoàn thuế, theo đơn khởi kiện, người bị kiện yêu cầu hơn 4,8 tỉ đồng, các bên không có ý kiến tranh chấp số tiền nên tòa không xem xét.

Từ đó, tòa tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của King Group, tuyên hủy quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định bổ sung và công văn về việc không hoàn thuế nêu trên của Cục Thuế. Tòa kiến nghị cục trưởng Cục Thuế hoàn thuế GTGT cho King Group đối với dự án Trung tâm mua sắm Nguyễn Trãi. Tòa đình chỉ yêu cầu hoàn tiền 4,8 tỉ đồng do không có tranh chấp.