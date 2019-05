Cựu giám đốc Cao Minh Huệ bị 12 năm tù

Vụ án này xảy ra đã hơn 10 năm, cơ quan tố tụng từng hai lần tạm đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can rồi lại phục hồi điều tra. Sau đó, Bộ Công an điều tra và VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố. Các bị cáo bị bắt tạm giam hơn một năm (từ 29-10-2009), sau đó được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị can Nguyễn Thanh Hải (cựu giám đốc Sobexco) đã mất năm 2010 nên CQĐT đã ra quyết định đình chỉ điều tra.