Đề nghị phạt 2 cựu công an viên đánh người cao nhất 9 năm tù

Chiều 9-7, TAND quận Ô Môn, TP. Cần Thơ tiếp tục phiên xử sơ thẩm vụ hai cựu công an viên đánh người vi phạm giao thông dẫn đến tử vong. Hai bị cáo gồm Bùi Đức Nghĩa (32 tuổi, cựu công an viên Công an phường Phước Thới, quận Ô Môn) và Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, cựu công an viên, Công an quận Ô Môn) bị truy tố về hành vi cố ý gây thương tích