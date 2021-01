Đường dây buôn lậu tinh vi tại Công ty Nhật Cường

Cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố 15 người trong vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).



Các bị can bị cáo buộc về một trong hai tội danh nêu trên, gồm: Nguyễn Ngọc Bảo (giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường), Trần Ngọc Ánh (phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường), Đỗ Quốc Huy (giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường), Nguyễn Thị Bích Hằng (kế toán trưởng Công ty Nhật Cường)…



Bùi Quang Huy (ảnh nhỏ) đang bỏ trốn nên CQĐT quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can này. Ảnh: TP

Thu lời bất chính hơn 200 tỉ từ buôn lậu

Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (hiện bỏ trốn, đang bị truy nã) làm tổng giám đốc. Ngoài ra, Huy còn thành lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu (đặt tại Trung Quốc) chuyên tiếp nhận hàng hóa từ Hong Kong về Quảng Châu, sau đó đưa vào Việt Nam.

Từ năm 2014 đến 2019, Huy chỉ đạo và tổ chức mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… (cả cũ và mới) từ 16 nhà cung cấp nước ngoài, với tổng trị giá 2.927 tỉ đồng.

Để thực hiện việc mua bán trái phép, Huy lập nhiều nhóm chát trên các ứng dụng trực tuyến (Whatsapp, Wechat…), phân công công việc cho từng nhân viên.

Tiếp đó, Huy bỏ ra gần 73 tỉ đồng để thuê chín đường dây vận chuyển trái phép số hàng hóa trên vào Việt Nam, thông qua đường biển về cảng Hải Phòng, đường hàng không về sân bay Nội Bài và đường bộ vào tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh.

“Toàn bộ hoạt động mua bán hàng hóa từ nước ngoài không có hóa đơn, chứng từ, không khai báo cơ quan chức năng nhà nước…” – cáo trạng nhấn mạnh.

Sau khi hàng về tới Hà Nội, Huy chỉ đạo nhân viên đưa về kho của Công ty Nhật Cường tại số 39 Lý Quốc Sư. Với hệ thống các cửa hàng trải khắp Hà Nội, Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ 254.364 sản phẩm, thu được tổng số tiền hơn 3.213 tỉ đồng, qua đó hưởng lợi hơn 221 tỉ đồng.

Đáng chú ý, để thanh toán tiền cho các nhà cung cấp nước ngoài cũng như đường dây vận chuyển hàng lậu, Bùi Quang Huy chuyển hơn 2.500 tỉ đồng thông qua hai tiệm vàng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Do chưa thu thập được tài liệu chứng minh hai tiệm này chuyển tiền ra nước ngoài, cơ quan tố tụng sẽ điều tra và đề nghị xử lý sau.



Lực lượng công an khám xét chuỗi cửa hàng Công ty Nhật Cường hồi tháng 5-2019. Ảnh: TP

“Tử huyệt” của Công ty Nhật Cường

Công ty Nhật Cường có bốn hình thức mua bán điện thoại và thiết bị điện tử, gồm: nhập mua hàng hóa trong nước có hóa đơn GTGT (hàng công ty), nhập mua hàng hóa trong nước không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc (không có hóa đơn GTGT), nhập khẩu có chứng từ hợp pháp (hàng nhập khẩu) và nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp (hàng lậu).

Từ năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để ghi chép số liệu kinh doanh. Một là hệ thống sổ sách trên phần mềm ERP, ghi nhận toàn bộ số liệu thực tế hoạt động kinh doanh của công ty để theo dõi nội bộ. Hai là hệ thống sổ sách trên phần mềm MISA để báo cáo tài chính, thuế với cơ quan nhà nước, không hạch toán đầy đủ số liệu thực tế kinh doanh.

Việc lập hai hệ thống sổ sách kế toán với mục đích che giấu doanh thu, che giấu việc đầu tư vào các công ty khác của Huy, nhưng đây cũng chính là “tử huyệt” của Công ty Nhật Cường. Bởi theo lời khai bị can Nguyễn Thị Bích Hằng, phần mềm ERP ghi chép đầy đủ số liệu hàng hóa mua vào, bán ra (gồm cả phần có hóa đơn, chứng từ và phần không có hóa đơn, chứng từ).

Nhờ việc trích xuất dữ liệu từ phần mềm trên, cơ quan tố tụng có thể xác định chính xác số lượng, trị giá, nguồn gốc hàng hóa nhập lậu, dòng tiền, cách thức chi trả, số tiền hưởng lợi bất chính… của từng bị can tại Công ty Nhật Cường và những người có liên quan.

Cũng theo cáo trạng, hành vi lập hai hệ thống sổ sách kế toán đã bỏ ngoài sổ sách tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty Nhật Cường, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế đã gây thiệt hại cho nhà nước gần 30 tỉ đồng.

Trong số 15 bị can, 13 người bị truy tố về tội buôn lậu, một người về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và một người về cả hai tội danh.

Tạm đình chỉ chủ mưu vụ án Vụ án này, Bùi Quang Huy được xác định có vai trò chủ mưu. Ngoài hai tội danh mà cáo trạng truy tố, Huy còn bị khởi tố về tội rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên Huy (cùng năm bị can khác ) đã bỏ trốn nên CQĐT ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Ngoài ra, CQĐT cũng ra quyết định tách vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội và một số đơn vị để điều tra, xử lý sau. Vụ này, một loạt cựu lãnh đạo các sở, ban, ngành của UBND TP Hà Nội đã bị khởi tố, bắt giam.