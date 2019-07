Đường dây ma tuý của chị em Việt kiều Australia lãnh án

Ngày 29-7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt án tử hình đối với Lam Kim Phung (tên gọi khác Lâm Kim Phụng, quốc tịch Úc), Lê Quang Cường (bạn trai Phụng), Nguyễn Duy Thạch Thảo và Trần Quỳnh Linh cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, toà phạt bổ sung 50 triệu đồng mỗi bị cáo sung công quỹ Nhà nước



Bị cáo Lâm Kim Phụng

Cùng tội danh trên, HĐXX xử phạt các bị cáo Trần Vĩnh Giang, Lâm Tú Trân, Nguyễn Thị Thanh Thảo án tù chung thân và phạt bổ sung 30 triệu đồng, phạt bị cáo Phan Văn Trung 20 năm tù, Steven Dao Long Lam (quốc tịch Úc, em trai Phụng) 8 năm tù.



Đồng thời, toà cũng tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Đào (vợ Steven Dao Long Lam) 6 năm tù, Nguyễn Quốc Huy ba năm sáu tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, năm 2005, Phụng từ Úc về kinh doanh nhà hàng và sòng bài ở Campuchia. Do kinh doanh thua lỗ nên Phụng nảy sinh ý định mua bán ma túy. Tháng 7-2016, Phụng bắt đầu đặt ma túy ở Campuchia đem về TP.HCM bán kiếm lời.

Mỗi khi Thảo đặt hàng, Phụng để cho bạn trai là Cường nghe điện thoại, sau đó hướng dẫn cho Trân, Giang là người giúp việc cho mình, đến khu vực cửa khẩu Tây Ninh, Đồng Tháp hoặc An Giang để nhận ma túy rồi chuyển về TP.HCM giao cho Thảo. Tổng cộng, Phụng đã bán cho Thảo 5,5 kg ma túy đá và 5 bánh heroin.



Các bị cáo được dẫn giải về trại giam sau phiên toà

Đối với Giang và Trân, do trước đó nợ tiền nên Phụng kêu Giang, Trân đi giao nhận ma túy để cấn trừ nợ. Ngày 28-11-2016, tại một căn nhà trên đường Tô Hiến Thành (quận 10), lực lượng chức năng bắt quả tang Trân và Thảo đang mua bán 3 kg ma túy đá. Khám xét chỗ ở của Thảo, công an thu giữ gần 2 kg gồm ma túy đá, heroin. Trưa hôm sau, lực lượng chức năng bắt quả tang Steven Dao Long Lam và Phạm Ngọc Đào đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại 1 khách sạn ở quận 1.



Trên cơ sở lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Trung, Cường, Phụng và Giang. Mở rộng điều tra, trưa 15-12-2016, công an bắt quả tang Thảo, Linh đang mua bán ma túy. Khám xét chỗ ở của các đối tượng này, Công an thu giữ gần 2 kg ma túy

Phụng khai đặt ma túy từ Campuchia của người tên Cao mang về TP.HCM bán kiếm lời. Heroin Phụng mua với giá 208 triệu đồng một bánh còn ma túy đá là 12.000 USD một kg (300 triệu). Sau khi mang về TP.HCM bán lại cho Thảo với giá 380 triệu đồng một kg và 235 triệu đồng một bánh heroin. Lần cuối cùng Phụng đặt mua 3 kg kêu Trân đi giao cho Thảo thì bị bắt quả tang.

Ngoài việc nghe điện thoại và lấy tiền bán ma túy từ Thảo cho Phụng, Cường còn được Phụng nhờ đi lấy 2 chỉ heroin từ nhà Thảo mang về cho em trai. Long thừa nhận là Việt kiều Úc về Việt Nam kinh doanh nhà hàng với chị gái, trong những lần quan lại Campuchia thì nghiện ma túy. Một ngày trước khi bị bắt, Long nhờ chị gái mang cho 2 chỉ heroin để sử dụng còn lại bán cho khách. Vợ chồng Long mới sử dụng một ít còn hơn 6,744gram để trong khách sạn thì bị bắt.

Còn Giang khai năm 2012 khi sang Campuchia làm nghề đổi tiền ở sòng bài thi quen biết với chị em Phụng và Long. Do Giang thiếu nợ Phụng 8.000 USD nên bà ta nhờ Giang đi giao nhận ma túy. Giang trực tiếp đi nhận ma túy về giao cho người của Phụng hai lần. Lần đầu ngụy trang trong ba thùng bánh mang về TP.HCM giao cho Thạch Thảo ở quận 10. Lần thứ hai một gói cho Thảo. Ngoài ra còn được Long nhờ ra bến xe Củ Chi nhận 170 ống ma túy dạng nước mang về nhà ở quận 11 cất giấu.

Trân khai làm nghề đổi tiền trong sòng bài ở Capuchia. Do mượn Phụng 11.000 USD để tiêu xài nên nhận lời giao nhận ma túy giúp Phụng.