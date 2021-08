Từ 12 tháng rút xuống còn 20 ngày “Bạn có thể so sánh các thời hạn trong dự thảo thông tư với quy định hiện hành. Nó rút ngắn rất nhiều” - ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược, người đang chịu trách nhiệm dự thảo thông tư, trả lời Pháp Luật TP.HCM. Cụ thể, nếu so với Thông tư 32/2018, thời hạn cấp giấy đăng ký lưu hành vaccine COVID-19 trong trường hợp cấp bách được rút gọn chỉ còn 20 ngày so với quy định chung là 12 tháng. Thủ tục gia hạn giấy đăng ký lưu hành, thủ tục thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành rút xuống còn 18 ngày và 14 ngày so với thông thường là ba tháng. Hàng loạt thời hạn gắn liền với các quy trình chuyên môn, cần sự vào cuộc của nhiều đơn vị trong ngành y tế, liên quan đến việc nghiên cứu, đánh giá hồ sơ phục vụ việc cấp đăng ký lưu hành vaccine cũng phải rút ngắn theo…