Giải quyết ly hôn khiến đương sự vào thế có… 2 vợ

Hàng loạt sai sót của TAND quận 1 Bản án phúc thẩm của TAND TP.HCM đã chỉ ra hàng loạt sai sót của TAND quận 1. Thứ nhất: Đưa thiếu người tham gia tố tụng, vi phạm nghiêm trọng thủ tục trong quá trình tiến hành tố tụng: - Ban hành công văn ngăn chặn chuyển dịch tài sản nhưng lại không xử lý văn bản này khi bị đơn đã rút yêu cầu. - Vợ mới của ông L. hiện cư trú tại nhà đang tranh chấp và cùng ông bỏ tiền sửa chữa nhà nhưng tòa không đưa bà và các con vào tham gia tố tụng, rồi tòa quyết định giao căn nhà cho bà C. là làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ. - Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng quy định tại Điều 133 BLTTDS như ban hành văn bản ngăn chặn mà không ra quyết định, không cho đóng tiền bảo đảm… - HĐXX dừng phiên tòa là vi phạm khoản 2 Điều 259 BLTTDS. HĐXX trở lại phần xét hỏi, sau đó nghị án mà không thực hiện việc tranh luận là vi phạm Điều 263 BLTTDS. Các lần dừng phiên tòa, phiên tòa không mở, thay đổi thời gian mở phiên tòa… đều không có biên bản thảo luận của HĐXX là vi phạm nguyên tắc hội thẩm nhân dân ngang quyền theo quy định tại điểm 4 Điều 49 BLTTDS. - Đến ngày xét xử, thẩm phán lại ban hành quyết định xét xử mới với thời gian mở phiên tòa cùng ngày ban hành với thành phần HĐXX có sự thay đổi là vi phạm Điều 220 BLTTDS. Thứ hai: Vi phạm nghiêm trọng trong việc xác định tư cách tham gia tố tụng, thay đổi địa vị tố tụng: - Ông L. yêu cầu ngừng việc xét xử, không rút yêu cầu khởi kiện nhưng cấp sơ thẩm lại thụ lý thay đổi tư cách tố tụng. Nếu xác định bà C. là nguyên đơn thì tòa chỉ xem xét yêu cầu phản tố của bà là tranh chấp cấp dưỡng, tranh chấp chia tài sản chung vì bà không yêu cầu ly hôn. Sau khi dừng phiên tòa, thẩm phán thông báo cho bà C. nộp tạm ứng án phí tranh chấp ly hôn là vi phạm thủ tục thụ lý yêu cầu phản tố theo khoản 3 Điều 200, Điều 202 BLTTDS. - Thông báo thụ lý, quá trình tố tụng, quyết định đưa vụ án ra xét xử xác định bà C. là nguyên đơn, ông L. là bị đơn nhưng trong bản án thì hai ông bà lại đổi vai cho nhau. Thứ ba: Sai lầm về đường lối giải quyết vụ án: - Tại phiên tòa, ông L. có ý kiến nếu bà C. và ông không thỏa thuận được về tài sản, cấp dưỡng thì ông rút yêu cầu khởi kiện, đề nghị đình chỉ vụ án. Trường hợp này lẽ ra phải đình chỉ xét xử yêu cầu của nguyên đơn nhưng TAND quận 1 vẫn tuyên chấp nhận yêu cầu ly hôn của nguyên đơn là trái với khoản 2 Điều 244 BLTTDS. - Hội đồng định giá tài sản chỉ định giá đất theo giá nhà nước. Như vậy, “có căn cứ rõ ràng cho thấy kết quả định giá tài sản không phù hợp với giá thị trường…”. Trường hợp này lẽ ra HĐXX phải cho định giá lại theo Điều 18 Thông tư liên tịch 02/2014 của TAND Tối cao - VKSND Tối cao - Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm đã lấy giá do bà C. đưa ra tại phiên tòa để quyết định giao nhà cho bà C. với lý do bà C. tự nguyện hoàn tiền cho ông L. cao hơn giá của hội đồng định giá, có lợi cho ông L. là sự áp dụng chủ quan, tùy tiện, không có căn cứ pháp luật.