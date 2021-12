Truy nã quốc tế nguyên tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim Liên quan tới vụ án, Phạm Nhật Vinh (nguyên tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim) đã có hành vi cùng các thành viên HĐQT SADECO biểu quyết thống nhất chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược. Cơ quan điều tra đã khởi tố Vinh nhưng Vinh đã xuất cảnh. Do đó, cơ quan điều tra truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Nghiệp vụ Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Vinh. Còn ông Nguyễn Văn Kim (chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Kim) là người cử bị cáo Nguyễn Hữu Thành (cựu phó chủ tịch thường trực HĐQT Công ty Nguyễn Kim) và Phạm Nhật Vinh (tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim) đại diện công ty tham gia HĐQT SADECO nhưng căn cứ lời khai, tài liệu và chứng cứ thu thập được, chưa có tài liệu thể hiện ông Kim can thiệp, tác động, yêu cầu ông Thành, ông Vinh biểu quyết phát hành 9 triệu cổ phần SADECO với giá 40.000 đồng/cổ phần nên chưa có căn cứ kết luận ông Kim là đồng phạm trong việc mua 9 triệu cổ phần của SADECO. Quá trình điều tra, Công ty Nguyễn Kim đã hoàn trả 9 triệu cổ phần đã mua cho SADECO.