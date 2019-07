Hướng dẫn tội dâm ô có nguy cơ chệch Bộ luật Hình sự

Dự thảo mô tả khá cụ thể hành vi dâm ô Khoản 1 Điều 146 BLHS 2015 quy định về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi: “Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”. Tại khoản 9 Điều 2 dự thảo nghị quyết (lần hai) của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn: Dâm ô quy định tại khoản 1 Điều 146 BLHS là một trong các hành vi sau đây nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục của người phạm tội nhưng không nhằm mục đích giao cấu hoặc thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, gây ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần của người bị hại là người dưới 16 tuổi: a) Sờ, bóp, hôn, vuốt ve vào những bộ phận, vùng nhạy cảm (ví dụ: Bộ phận sinh dục, ngực, vùng mặt, đầu, đùi, mông...) trên cơ thể người dưới 16 tuổi; b) Dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi sờ, bóp, hôn, vuốt ve vào những bộ phận, vùng nhạy cảm (ví dụ: Bộ phận sinh dục, ngực, vùng mặt, đầu, đùi, mông...) trên cơ thể người phạm tội hoặc người khác; c) Cố ý đụng chạm bộ phận của cơ thể mình hoặc sử dụng các đồ vật tác động vào các bộ phận, vùng nhạy cảm trên cơ thể người dưới 16 tuổi (ví dụ: Bộ phận sinh dục, ngực, vùng mặt, đầu, đùi, mông...). Hành vi sờ, bóp, hôn, đụng chạm vào các bộ phận, vùng nhạy cảm có thể thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp (ví dụ: Qua lớp quần áo) của người dưới 16 tuổi. Trường hợp người thực hiện hành vi tương tự như các hành vi nêu tại các điểm a, b, c khoản này nhưng là hoạt động chăm sóc thường ngày của cha mẹ đối với con, giáo viên mầm non đối với trẻ mầm non thì không bị coi là dâm ô.