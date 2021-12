Ngày 3-12, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ ông Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM) cùng chín bị can vụ sai phạm gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận.