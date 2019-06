Nhậu xong, trộm cả xe ô tô tải đầy nước ngọt chở về quê

Ngày 10-6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đặng Lâm Vủ (SN 1990, quê quán Đồng Tháp) 10 năm tù về hai tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Vủ và chị Bùi Hồng Nhiên quen biết nhau đi làm công nhân tại xưởng may Minh Minh (huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp). Với ý định mượn xe mô tô của chị Nhiên để bán lấy tiền đi xài sáng 29-6-2018, Vủ gặp chị Nhiên trước cửa xưởng may hỏi mượn xe.

Lấy lý do đi xa cần có giấy tờ xe nên Vũ đề nghị chị Nhiên đưa cho giấy tờ. Do tin tưởng Vủ nên chị Nhiên đồng ý giao xe và giấy tờ cho Vủ. Sau khi nhận xe từ chị Nhiên, Vũ chạy đến tiệm mua xe cũ tại khóm Sở Thượng, phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự bán được 2,2 triệu rồi bỏ trốn lên Sài Gòn. Không thấy Vủ trả xe, chị Nhiên đến công an trình báo sự việc.



Bị cáo Vủ được dẫn giải về trại giam sau khi toà tuyên án

Đến ngày 1-7-2018, qua giới thiệu việc làm của một công ty, Vủ đến làm thuê tại cửa hàng bia nước ngọt do bà Nguyễn Thị Hồng Phượng làm chủ. Tối 3-7-2018, Vủ cùng hai người bạn ngồi nhậu tại trước kho hàng tạm của cửa hàng đối diện số 39, Quản Trọng Linh, phường 7, quận 8.

Đến khuya khi hai người bạn đi về, Vủ đi vào bên trong kho hàng thì phát hiện xe ô tô tải còn cắm chìa khóa xe trên ổ cắm. Do biết trên xe có chở những thùng nước ngọt và xung quanh không có ai nên Vủ nảy sinh ý định trộm cắp xe ô tô tải cùng nước ngọt trên xe đem đi bán lấy tiền tiêu xài. Vủ dùng tay đẩy cửa hàng rào và leo lên buồng lái ô tô mở khoá xe chạy ô tô tải ra khỏi kho hàng đi về huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tìm nơi tiêu thụ.



Đến 2g sáng ngày 4-7-2018, một người làm của cửa hàng phát hiện xe mất nên báo chủ. Qua kiểm tra định vị, chị Phượng biết xe đang đi vào khu vực tỉnh Tiền Giang nên điện thoại báo công an nhờ hỗ trợ. Ngay sau đó, Vũ đã bị công an yêu cầu dừng xe và bắt giữ cùng với tang vật tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Theo kết quả định giá, xe ô tải Vủ đánh cắp là 499 triệu cùng 630 thùng nước ngọt có tổng giá trị là hơn 608 triệu đồng.