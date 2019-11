Nhiều báo không được tác nghiệp tại phiên xử LS Trần Vũ Hải

Đường Nguyễn Trãi đoạn trước mặt TAND TP Nha Trang đã bị chặn hai đầu để kiểm soát an ninh trong quá trình diễn ra phiên xử vụ án trốn thuế mà vợ chồng luật sư (LS) Trần Vũ Hải (ngụ Hà Nội) cùng hai người khác bị truy tố.



Lực lượng an ninh khá đông khu vực TAND TP Nha Trang. Ảnh: TẤN LỘC

PV Pháp Luật TP.HCM cùng nhiều báo khác bị lực lượng an ninh không cho vào bên trong trụ sở TAND TP Nha Trang. Khi vừa nhìn thấy PV Pháp Luật TP.HCM đến cổng trụ sở tòa này một nữ cán bộ an ninh Công an tỉnh nói to với lực lượng kiểm soát an ninh: “Không cho báo này vào”.

Khi PV trình thẻ nhà báo, nói rõ đã đến TAND TP Nha Trang đăng ký tác nghiệp từ chiều 12-11, các cán bộ an ninh nói: “Báo Pháp Luật TP.HCM không có trong danh sách được cho vào”. PV hỏi vì sao thì người này trả lời: “Tôi chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên!”.

PV nhiều lần trình thẻ nhà báo, đề nghị cho gặp người có chức trách để yêu cầu giải thích lý do nhưng lực lượng an ninh quyết liệt ngăn cản. Hiện chỉ có một số ít PV được cho vào theo dõi phiên tòa.

Chúng tôi gọi điện thoại ông Võ Quốc Tuấn, Chánh án TAND TP Nha Trang để đăng ký làm việc nhưng ông không nghe máy.





Cấm đường Nguyễn Trãi đoạn qua trụ sở TAND TP Nha Trang. Ảnh: TL

Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm, lượng an ninh đã phong tỏa ba vòng trụ sở TAND TP Nha Trang. Nhiều cán bộ công an ứng trực ngay ở hai đầu đường Nguyễn Trãi, kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy triệu tập của tòa án đối với từng người.

Vòng kiểm tra an ninh thứ hai ở cổng ra vào của trụ sở tòa án với nhiều cán bộ an ninh kiểm tra giấy tờ từng người. Ai không có giấy triệu tập của tòa án đều không được vào.

Vòng kiểm tra an ninh thứ ba là máy soi chiếu cùng rất nhiều cán bộ an ninh kiểm tra đồ đạc từng người. Toàn bộ các thiết bị điện tử đều bị thu giữ. Nhiều LS không hài lòng nhưng đều bị lực lượng an ninh làm chặt hoặc không cho vào phiên tòa.





Kiểm tra giấy tờ ở vòng thứ hai. Ảnh: TL

Vợ chồng bị cáo LS Trần Vũ Hải cùng các LS bào chữa đến phiên tòa cũng bị kiểm tra an ninh ba vòng.



Nguồn tin của PLO cho hay có hơn 40 LS được TAND TP Nha Trang cấp chứng nhận bào chữa cho vợ chồng LS Trần Vũ Hải. Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã phân công LS Nguyễn Huy Thiệp, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư Liên đoàn LS Việt Nam trực tiếp giám sát phiên tòa để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho vợ chồng LS Trần Vũ Hải.



Kiểm tra an ninh bằng máy soi chiếu. Ảnh: TL

Như PLO đã thông tin, VKSND tỉnh Khánh Hòa ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND TP Nha Trang để xét xử đối với bốn bị can cùng tội trốn thuế. Bốn bị can gồm Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (47 tuổi, có quốc tịch Việt Nam và Nauy, chủ DNTN Hạnh Xuân tại TP Nha Trang, Khánh Hòa); Ngô Văn Lắm (37 tuổi, ngụ phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, em cùng mẹ khác cha với bà Hạnh); LS Trần Vũ Hải và vợ là Ngô Tuyết Phương.

Cả bốn bị can này đều bị truy tố theo quy định tại khoản 1 Điều 161 BLHS năm 1999 có mức phạt tiền từ một đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm. VKSND tỉnh Khánh Hòa phân công VKSND TP Nha Trang thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử đối với vụ án.



Cáo trạng của VKSND tỉnh Khánh Hòa xác định: trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng ngôi nhà cùng đất tại 78/40 đường Tuệ Tĩnh, TP Nha Trang, bốn bị can trên đã có hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân hơn 280 triệu đồng. Tuy nhiên, cáo trạng không nêu hành vi phạm tội của từng bị can.

Một số hình ảnh: