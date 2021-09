Họp liên ngành tháo gỡ vướng mắc Chính phủ cho biết để giải quyết những vướng mắc dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian giam giữ bị án tử hình, Bộ Công an đã chỉ đạo công an địa phương báo cáo, đề xuất chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương chỉ đạo thành lập đoàn công tác liên ngành. Nhiệm vụ của đoàn này là tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ số người bị kết án tử hình theo các bản án đã có hiệu lực pháp luật, số giam giữ nhiều năm để phân loại, xác định vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm các cơ quan để xử lý, giải quyết. Ngoài ra, Bộ Công an cũng tổ chức họp liên ngành với Văn phòng Chủ tịch nước, TAND Tối cao, VKSND Tối cao và công an 18 tỉnh, TP trực thuộc trung ương để bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc. Ngày 26-9-2020, liên ngành công an, Văn phòng Chủ tịch nước, TAND Tối cao, VKSND Tối cao đã ký ban hành Kế hoạch 76 về việc phối hợp theo dõi, rà soát, đối chiếu hồ sơ vụ THA tử hình và kiểm tra công tác giam giữ, THA đối với người bị kết án tử hình tại các trại tạm giam do Bộ Công an xử lý. Ngày 2-6 vừa qua, Bộ Công an đã có buổi làm việc, báo cáo Chủ tịch nước về công tác quản lý giam giữ và THA tử hình, sau đó ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của Chủ tịch nước về việc này.