Ông Nguyễn Hữu Tín: 'Bị cáo xin chấp nhận, không oan sai gì'

Trưa 26-12, phiên xử sơ thẩm vụ ông Nguyễn Hữu Tín (SN 1957, cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM) cùng các đồng phạm vụ giao đất tại số 15 Thi Sách (quận 1) cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm", làm chủ tịch HĐQT) bước vào phần xét hỏi.



Bị cáo Nguyễn Hữu Tín sau phiên xử sáng 26-12. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bị cáo Tín thành khẩn: “Tôi đã làm sai nhưng vì Công ty Bắc Nam 79 là doanh nghiệp đặc thù, trực thuộc Bộ Công an nên tôi đã bút phê cho anh Lê Văn Thanh giao Sở TN&MT TP.HCM hướng dẫn. Bút phê này chỉ mang tính chất nội bộ, không phải là chỉ đạo ngành”.

Suốt quá trình xét hỏi, ông Tín nhiều lần nhắc đến chuyện Bộ Công an gửi công văn đề nghị UBND TP hỗ trợ công ty “bình phong”. Ông chấp nhận nội dung tham mưu, sau đó ký công văn đồng ý chủ trương chấp thuận doanh nghiệp “bình phong” của Bộ Công an thuê đất xây dựng văn phòng phục vụ công tác an ninh.

Vì đây là doanh nghiệp đặc thù nên bị cáo xem xét căn cứ trên đề nghị từ Bộ Công an. Nếu doanh nghiệp bình thường xin thuê đất do Nhà nước quản lý thì quy trình duyệt hồ sơ sẽ không như thế. Theo quy định, việc thuê đất phải qua đấu giá nhưng bị cáo không chỉ đạo làm đúng quy trình cũng vì lý do trên.

Bị cáo Tín nhấn mạnh đó là nguyên do chủ yếu khiến bị cáo và đồng phạm làm việc sai quy trình, dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Trong sự việc, bị cáo không hề vụ lợi hay có động cơ cá nhân.