Ông Tất Thành Cang khai bị cấp dưới “gian dối”

Truy nã cựu Tổng giám đốc công ty Nguyễn Kim Liên quan tới vụ án, bị can Phạm Nhật Vinh (cựu tổng giám đốc công ty Nguyễn Kim) đã có hành vi cùng các thành viên HĐQT công ty SADECO biểu quyết thống nhất chọn công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược. Bên cạnh đó, Vinh còn một số hành vi trái quy định thiệt hại 940 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can nhưng Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài. Do đó, cơ quan điều tra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Vinh