Phải in từ 'tuyệt mật' trên sách có nội dung bí mật nhà nước

Bộ TT&TT vừa ban hành thông tư 01/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-4-2020.

Theo đó, đối với xuất bản phẩm dưới dạng sách in, bìa một không ghi tên tác giả, tên người dịch, tên người phiên âm, tên người biên soạn đối với sách có nội dung nguyên văn văn kiện của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản kinh, giáo luật của tôn giáo đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.



Ảnh minh họa

Xuất bản phẩm dưới dạng sách in phải ghi số thứ tự các trang. Trường hợp sử dụng hình ảnh Quốc huy, Quốc kỳ để thể hiện trên sách phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Sách in phải ghi “Sách chuyên quảng cáo” trên bìa bốn đối với sách chuyên về quảng cáo.

Xuất bản phẩm dưới dạng sách in phải in từ "tối mật", "tuyệt mật" hoặc "mật" trên trang tên sách đối với sách có nội dung bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Xuất bản phẩm điện tử phải ghi đầy đủ thông tin theo quy định tại phần đầu của xuất bản phẩm, trừ khuôn khổ, họ tên người sửa bản in, số lượng in, tên và địa chỉ cơ sở in.

Vị trí ghi số xác nhận đăng ký xuất bản là giao diện đầu hoặc phần đầu của xuất bản phẩm điện tử trên mang Internet hoặc trong phần mềm của thiết bị đầu – cuối.

Đối với xuất bản phẩm không phải là sách như tranh, ảnh, bản đồ, áp phích, tờ rời, tờ gấp, số xác nhận đăng ký xuất bản hoặc số giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh phải ghi tại góc dưới bên phải trang đầu hoặc trang cuối.

Với lịch blốc, lịch tờ, thứ, ngày, tuần, tháng năm Dương lịch phải ghi đúng với bảng lịch do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Các thông tin trên lịch phải được in bằng tiếng Việt. Trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng các dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài có cùng nội dung thì khổ chữ tiếng các dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài không được quá ¾ khổ chữ tiếng Việt.

Ngày Quốc lễ và ngày Chủ Nhật phải in màu đỏ, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước phải in màu đỏ hoặc trình bày, thiết kế khác so với những ngày còn lại trong tuần.

Tên nhà xuất bản, số xác nhận đăng ký xuất bản, số quyết định xuất bản, số lượng in, khuôn khổ, tên và địa chỉ cơ sở in, tên và địa chỉ của đối tác liên kết (nếu có) phải ghi trên vỏ bọc đối với lịch blốc, tại góc dưới bên phải tờ kịch có tháng 12 đối với lịch tờ.

Lịch sổ, lịch để bàn và các loại in khác ghi tên nhà xuất bản, số xác nhận đăng ký xuất bản, số quyết định xuất bản, số lượng in, tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ sở in, tên và địa chỉ của các đối tác (nếu có) và giám đốc (tổng giám đốc) quyết định vị trí ghi các thông tin này.

Đối với bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách (đĩa CD-ROM, băng cát-sét, băng video, các thiết bị lưu trữ dữ liệu khác), số liệu đăng ký xuất bản, số giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh ghi trên nhãn được dán lên mặt đĩa CD, đĩa CD-ROM và mặt ngoài của vỏ hộp đĩa.

Các số liệu cũng được ghi trên nhãn hoặc dán lên mặt ngoài vỏ hộp đựng băng cát-sét, băng video, thiết bị lưu trữ dữ liệu khác.