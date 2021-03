Phạt tù chung thân 1 phụ nữ Campuchia vận chuyển 2 kg ma túy

Ngày 12-3, TAND tỉnh An Giang xử sơ thẩm và tuyên phạt Leang Davy (ngụ Campuchia) tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Davy sinh ra ở Việt Nam, đến 8 tuổi thì sang Campuchia sinh sống đến nay.

Đầu năm 2020, Davy quen người tên Út tại Casino ở Campuchia. Đến tháng 8-2020, biết Davy bị bệnh u xơ tử cung, cần khoảng 3.000 USD để phẫu thuật, Út gợi ý Davy sang Việt Nam điều trị và chuyển “đồ” dùm đến bến xe Hùng Cường (TP Châu Đốc) giao cho em của Út. Út sẽ sắp xếp việc đi lại và chi trả toàn bộ chi phí khám điều trị bệnh.

Theo yêu cầu của Út, Davy đưa ảnh cho người tên Hông (ở Campuchia) làm giả giấy chứng minh nhân dân mang tên Phan Thị Lan để về Việt Nam.



Bị cáo Leang Davy tại tòa. Ảnh: HD

Trưa 4-9, Út điện thoại kêu Leang Davy thu xếp về Việt Nam và lên xe Takhmau (Campuchia) gặp người đàn ông lạ nhận ma túy và một điện thoại di động để liên lạc.

Vào tối 5-9-2020, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình kết hợp cùng Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, Đoàn đặc nhiệm Miền Nam thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang tuần tra khu vực biên giới.

Khi tuần tra đến đoạn thuộc ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tổ công tác phát hiện Leang Davy mang theo một thùng giấy carton có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép nên mời về trụ sở Công an xã Khánh An để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng giấy có hai bọc nylon chứa 2 kg ma tuý, loại Methamphetamine.

Theo cáo trạng, Davy có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép và sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả là vi phạm pháp luật nhưng xét thấy hành vi này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, chỉ cần công khai giáo dục tại phiên tòa là thỏa đáng.

Đối với người tên Út và Hông hiện sinh sống tại Campuchia, không rõ tên, địa chỉ cụ thể nên không đủ cơ sở xác minh làm rõ để xử lý theo pháp luật.