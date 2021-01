TAND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vừa mở phiên toà sơ thẩm, xét xử hai bị cáo: Lê Tấn Văn (sinh năm 1996) và Trương Thanh Thiện (sinh năm 1997, cùng ngụ xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) về tội lưu hành tiền giả.



Tòa tuyên phạt bị cáo Văn 5 năm tù, Thiện 3 năm tù về tội danh trên.

Theo cáo trạng, Văn lên Facebook, thấy một tài khoản “Song Long Tài Chính” rao bán tiền giả nên liên hệ, thỏa thuận việc mua bán theo tỉ lệ 1 triệu đồng tiền thật sẽ mua được 6 triệu đồng tiền giả.

Sau đó, người bán chuyển tổng số tiền giả là 12 triệu đồng cho Văn thông qua hình thức dịch vụ gửi hàng thu hộ tiền C.O.D .

Sau khi nhận được tiền giả, Văn mang đi tiêu xài và bán lại cho Thiện 2 triệu đồng tiền giả với giá 400.000 đồng và Thiện cũng mang tiền giả đi tiêu thụ.

Nhận thông tin, công an nhanh chóng điều tra, bắt giữ Văn và Thiện.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân nếu phát hiện các đối tượng làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả cần báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc gọi điện đến số điện thoại 069.4309357 (trực ban Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi) để được hướng dẫn giải quyết.