Xây dựng hai nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng Trong danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành cần sửa đổi, bổ sung (kèm Quyết định 889/QĐ-TTg ngày 7-6-2021), Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì soạn thảo nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an ninh mạng. Với nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Thủ tướng yêu cầu: Xây dựng nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân thuộc nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7-3-2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 trên cơ sở quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng, Luật Công nghệ thông tin; về lâu dài cần nghiên cứu, xây dựng Luật Bảo vệ thông tin cá nhân. Ở nội dung thứ hai, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục xây dựng nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an ninh mạng; theo đó, các vấn đề liên quan tới dữ liệu cá nhân sẽ được bổ sung vào nghị định này. Cạnh đó, Thủ tướng cũng giao cho Bộ Công an xây dựng, ban hành thông tư của bộ trưởng Bộ Công an quy định danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ; quy định danh mục chi tiết mã số hồ sơ các loại pháo, vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ…