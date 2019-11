Thắng kiện 13,4 triệu, người lao động vẫn hoan hỷ

Người lao động thua kiện ở phiên sơ thẩm Trước đó, ngày 6-11-2018, TAND TP Biên Hòa xử sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Dũng. Theo đơn khởi kiện, ông Dũng yêu cầu tòa án buộc Công ty Hòa Việt trả 15,6 triệu đồng tiền chênh lệch tiền lương ngừng việc năm 2016, 2017 và tiền lãi do công ty trả chậm. Nguyên đơn cho rằng công ty trả tiền lương ngừng việc theo mức tối thiểu vùng là không đúng quy định pháp luật. Vấn đề này đã được Sở LĐ-TB&XH giải quyết bằng quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận việc công ty trả lương ngừng việc cho ông Dũng theo mức lương tối thiểu vùng là không đúng. Bị đơn cho rằng công ty cho NLĐ ngừng việc là do đặc thù công việc khó khăn kinh tế, phải thu hẹp sản xuất. Thỏa ước lao động tập thể do công ty ban hành đã có quy định tiền lương trả cho NLĐ thực hiện theo quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của công ty. Việc này đã thể hiện được sự thỏa thuận giữa công ty và NLĐ về mức lương ngừng việc. HĐXX cấp sơ thẩm nhận định biên bản hội nghị đại biểu NLĐ có sự tham gia của nguyên đơn và được thống nhất với ý kiến do nguyên đơn đưa ra, thể hiện sự thỏa thuận của hai bên. Từ đó HĐXX không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.