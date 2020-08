Thông tin mới về bị án tự tử trước ngày chấp hành án tù

Sáng 13-8, người thân bị án Nguyễn Hoàng Trung Kiên (30 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, người uống thuốc tự tử trước ngày chấp hành án hình phạt tù), cho biết hiện anh Kiên đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ theo dõi.



Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ, nơi Kiên đang được chăm sóc sức khỏe. Ảnh: CHÂU ANH

“Tối hôm qua đến giờ người nhà chỉ gặp Kiên để cho đi vệ sinh, còn lại là do các bác sĩ chăm sóc. Hiện giờ nghe nói đã tỉnh nhưng còn yếu” – chị anh Kiên nói.

Liên quan đến vụ anh Kiên bị bác đơn xin hoãn chấp hành án phạt và tự tử trước ngày chấp hành án, dư luận thắc mắc trường hợp nào sẽ được hoãn?

Theo Luật sư Nguyễn Văn Đức, đoàn LS TP Cần Thơ tại điểm c Khoản 1 Điều 67 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, quy định người là lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt được hoãn đến một năm (trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng).

Cạnh đó, Điều 67 cũng quy định điều kiện hoãn chấp hành án hình phạt tù đối với người bị xử phạt tù có thể được hoãn trong trường hợp sau bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được phục hồi. Do đó, nếu người bị kết án thỏa mãn một trong các điều kiện trên thì có thể được xem xét hoãn thi hành án.

“Đối với trường họp của anh Kiên, qua thông tin đại chúng về đơn xin hoãn thi hành án của anh này tôi thấy anh đủ điều kiện được xem xét hoãn thi hành căn cứ vào Điều 67 Bộ luật Hình sự năm 2015” – LS Đức nói.



Nguyễn Hoàng Trung Kiên đang trên xe chuyển viện tuyến trên cấp cứu. Ảnh: BCA

Như PLO đã thông tin, tối 12-8, trước ngày phải chấp hành án hình phạt tù, anh Nguyễn Hoàng Trung Kiên (30 tuổi, bị án của vụ án phá hủy nhà kho bỏ trống vừa bị TAND TP Cần Thơ tuyên y án sơ thẩm 9 tháng tù) đã uống thuốc tự tử.

Anh Kiên bị TAND huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) tuyên phạt 9 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Anh Kiên có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. Ngày 27-7, xử phúc thẩm, TAND TP Cần Thơ đã bác kháng cáo của anh Kiên và tuyên y án sơ thẩm.

Sau đó, Kiên có đơn xin hoãn thi hành hình phạt tù của người bị kết án với lý do bản thân là lao động chính trong gia đình, vợ không có nghề nghiệp ổn định, con còn nhỏ và cha mẹ bị bệnh. Đến ngày 10-8, TAND huyện Thới Lai có công văn trả lời đơn xin hoãn thi hành án của anh Kiên.

Cụ thể, TAND huyện Thới Lai nhận định, các tài liệu mà người bị kết án cung cấp và lý do anh Kiên nêu trong đơn không thuộc trường hợp được xem xét tạm hoãn. Do đó, TAND huyện Thới Lai yêu cầu anh Kiên hạn chót là ngày 13-8 phải có mặt tại Công an huyện để chấp hành án.