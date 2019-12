Thư ký tòa án bị bắt vì nhận 21 triệu đồng của đương sự

Theo kiemsat.vn, ngày 3-12, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Phú Phong, thư ký TAND huyện Phú Tân, An Giang.

Bị can Trương Phú Phong bị bắt về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 355 BLHS năm 2015.



Trụ sở TAND huyện Phú Tân, An Giang. Ảnh: Internet

Theo cơ quan điều tra, ông Phong là thư ký TAND huyện Phú Tân, An Giang, được phân công là thư ký giúp việc trong quá trình giải quyết một vụ án dân sự.

Tuy nhiên ông Phong đã có hành vi vòi vĩnh nhận của người đại diện (theo ủy quyền) của nguyên đơn dân sự tổng số tiền 21 triệu đồng để giúp đương sự giải quyết nhanh vụ án.

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tiếp tục điều tra làm rõ.