Truy tố cựu phó chủ tịch TP Nha Trang

Ba người giả mạo công tác Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị truy tố ba bị can cùng về tội giả mạo trong công tác. Đó là các bị can Vinh, Khánh và Huy Tôn Hạnh (đại diện các hộ gia đình có đất bị thu hồi). Kết quả điều tra xác định ba bị can trên đã làm giả hàng trăm tài liệu để hợp thức hóa hồ sơ bồi thường, cấp đất tái định cư dự án khu đô thị Hoàng Long.