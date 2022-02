Ngày 15-2, tạp chí Forbes Việt Nam công bố danh sách các gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất của Việt Nam năm 2022, trong đó có Ngô Hoàng Anh. Ngô Hoàng Anh được vinh danh ở hạng mục khoa học - giáo dục, được giới thiệu là trưởng đơn vị nhóm chuyên gia công nghệ thông tin dự báo Phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, ngay sau khi danh sách được công bố, Ngô Hoàng Anh – cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) bị nhiều bạn nữ mà đa phần là các cựu nữ sinh của Trường này tố cáo Hoàng Anh quấy rối tình dục trong quá khứ (2018-2020). Ngày 19-2, Trường Phổ thông Năng khiếu lên tiếng xin lỗi liên quan vụ Ngô Hoàng Anh với lí do: “Nhà trường đã thiếu cẩn trọng khi đưa thông tin về cựu học sinh Ngô Hoàng Anh được xếp hạng trong Forbes Under 30 năm 2022, khi điều này đã vô tình khơi dậy nỗi đau chưa được giải quyết thấu đáo của các học sinh và cựu học sinh từng lên tiếng tìm sự giúp đỡ trong năm 2020 về hành vi có dấu hiệu quấy rối tình dục của Ngô Hoàng Anh”… Ngày 24-2, Forbes Việt Nam quyết định rút Ngô Hoàng Anh ra khỏi danh sách Under 30 năm 2022. Theo Forbes Việt Nam, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mọi khía cạnh của vấn đề, bao gồm tinh thần truyền cảm hứng của danh sách, nguyện vọng qua email của Ngô Hoàng Anh gửi đến tòa soạn, Forbes Việt Nam quyết định rút Ngô Hoàng Anh ra khỏi danh sách Under 30 năm 2022. Như vậy, danh sách Under 30 năm 2022 còn 25 thành viên, thay vì 26 thành viên như Forbes Việt Nam đã công bố trước đó. Sau vụ “lùm xùm” của Ngô Hoàng Anh, đã có thêm 3 thành viên khác xin rút khỏi danh sách Under 30 năm 2022 của Forbes Việt Nam. Được biết, Ngô Hoàng Anh hiện đang học thạc sĩ tại Đại học Edinburgh (Anh), trước đó đã từng học tại Đại học École Polytechnique (Pháp). MINH CHUNG