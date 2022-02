Sau thời gian nghị án kéo dài, sáng 14-2, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt vụ án tháo dỡ tài sản đã mua bị buộc tội công nhiên chiếm đoạt tài sản mà PLO đã có nhiều bài phản ánh.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Mai bảy năm tù và Võ Thanh Tùng (cùng ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) một năm tù cùng về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.



Tòa tuyên án. Ảnh: HD

Tại phiên tòa phúc thẩm, cả hai bị cáo đều thừa nhận có tháo dỡ tài sản của doanh nghiệp Vạn Hưng, tuy nhiên cả hai cho rằng mình không phạm tội. Đồng thời, cả hai xin giữ quyền im lặng và bảo lưu các ý kiến đã trình bày trong các phiên tòa phúc thẩm lần 1 và 2.

Bị cáo Mai cho rằng bị cáo có thỏa thuận mua bán tài sản doanh nghiệp Vạn Hưng do doanh nghiệp còn nợ tiền. Ngoài ra, việc lấy tài sản cũng do Khưu Trí Thức (đại diện doanh nghiệp Vạn Hưng) kêu đến lấy.

Toà nhận định trước đó các tài sản của Doanh nghiệp Vạn Hưng đã được thế chấp tại Quỹ tín dụng Trung ương Chi nhánh Sóc Trăng. Việc mua bán tài sản giữa bị cáo và doanh nghiệp Vạn Hưng không có sự đồng ý của Quỹ Tín dụng là không phù hợp. Phía Khưu Trí Thức không thừa nhận việc kêu và không có quyền kêu người lấy tài sản vì chỉ làm công ăn lương.

Thời điểm Mai đến lấy tài sản, bảo vệ doanh nghiệp có ngăn cản và báo công an xã. Công an đến can ngăn, yêu cầu Mai chấm dứt hành vi tháo dỡ tài sản nhưng sau đó Mai và Tùng vẫn tiếp tục đập phá, lấy tài sản.

Trong đó, Mai tháo dỡ lấy tài sản trị giá 1,4 tỉ đồng, Tùng lấy tài sản trị giá hơn 56 triệu đồng. Do đó, hành vi của hai bị cáo đã cấu thành tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.



Do bị cáo Mai nằm viện nên chỉ có bị cáo Tùng đến nghe tuyên án. Ảnh: HD

Hành vi của bị cáo Mai là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo Tùng là nghiêm trọng, trực tiếp xâm hại đến tài sản của doanh nghiệp, gây mất an ninh trật tự xã hội địa phương. Chỉ vì doanh nghiệp chậm trả nợ mà hai bị cáo đã công nhiên tháo dỡ tài sản của doanh nghiệp, bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ và sự can thiệp của lực lượng công an nên cần có xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, xét các bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, tài sản cũng được trao trả, đồng thời trong vụ án có một phần lỗi của bị hại và bị hại có yêu cầu giảm nhẹ, nên đủ căn cứ xem xét mức án dưới khung hình phạt.

Tùng đã chấp hành xong án do thời gian bị tạm giam bằng với mức án đã tuyên.

Sẽ kháng cáo kêu oan Trao đổi với PV, ông Tùng và con trai bà Mai (bà đang nằm viện không thể đến nghe tuyên án) cho biết sẽ kháng cáo kêu oan. Trước đó, bà Mai và ông Tùng bị truy tố và xét xử về tội cưỡng đoạt tài sản. Nhưng sau đó cả hai bản án của TAND tỉnh Sóc Trăng đều bị TAND Cấp cao tại TP.HCM hủy án để điều tra lại do còn nhiều mâu thuẫn. Hai bị cáo kêu oan từ đó đến nay. Sau hơn ba năm điều tra lại, ngày 24-3-2020, cơ quan điều tra đình chỉ điều tra bị can đối với bà Mai, ông Tùng. Đầu tháng 7-2021, TAND tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định cử người giải quyết việc bồi thường oan đối với hai người này. Tuy nhiên, sau hơn bốn tháng đình chỉ bị can, Công an tỉnh Sóc Trăng phục hồi điều tra và thay đổi tội danh từ cưỡng đoạt tài sản sang tội công nhiên chiếm đoạt tài sản đối với bà Mai và ông Tùng. Kế đó, VKS truy tố và TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên cả hai phạm tội như trên.