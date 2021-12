Theo trang thông tin điện tử của VKSND Cấp cao tại TP.HCM, viện này vừa ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Long An do có sai sót liên quan đến việc xử lý vật chứng trong vụ trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo nội dung vụ án, Trương Công Ngọc, Dương Tấn Đạt và Trương Công Đức rủ nhau trộm hai máy bơm thủy lực của hai người đàn ông sau đó bán lại cho Phạm Văn Điền.

Dù biết đây là tài sản phạm tội mà có nhưng Điền vẫn mua với giá 17 triệu đồng rồi bán lại cho ông Lê Văn Chung và ông Trương Văn Phướng với giá 61 triệu đồng.

Quá trình điều tra, hai ông Chung, Phướng đã giao trả lại hai máy bơm cho chủ sở hữu hợp pháp của tài sản. Điền cũng trả lại 61 triệu đồng cho hai ông Chung, Phướng.

Trước đó, ngày 18-02-2020, vợ bị cáo Điền có nộp cho cơ quan điều tra Công an huyện Tân Thạnh, Long An số tiền 44 triệu đồng để đảm bảo việc hoàn trả cho hai ông Chung, Phướng.

Ngày 27-7-2020, TAND huyện Tân Thạnh xử sơ thẩm, tuyên phạt Điền một năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đồng thời, tòa tuyên tịch thu sung vào ngân sách số tiền 44 triệu đồng mà vợ bị cáo đã nộp là số tiền bị cáo đã thu lợi bất chính.

Viện trưởng VKSND huyện Tân Thạnh kháng nghị phúc thẩm, đề nghị tòa phúc thẩm hoàn trả cho vợ chồng bị cáo Điền số tiền 44 triệu đồng.

Viện trưởng VKSND tỉnh Long An cũng kháng nghị phúc thẩm về phần áp dụng các biện pháp tư pháp đối với Trương Công Ngọc, Dương Tấn Đạt, buộc cả hai phải nộp lại 17 triệu đồng tiền thu lợi bất chính.

TAND tỉnh Long An xử phúc thẩm, chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Long An, sửa một phần bản án sơ thẩm, buộc các bị cáo Đạt, Ngọc nộp lại 17 triệu đồng.

Sau đó, VKSND tỉnh Long An có báo cáo gửi VKSND Cấp cao đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm về việc tịch thu số tiền 44 triệu đồng của bị cáo Điền và vợ.

Qua nghiên cứu hồ sơ, VKSND Cấp cao tại TP.HCM nhận thấy quá trình điều tra, Điền đã hoàn trả xong tiền bán hai máy bơm 61 triệu đồng cho hai ông Chung, Phướng. Như vậy, bị cáo không còn hưởng lợi từ việc mua bán nói trên và số tiền 44 triệu đồng mà vợ Điền đã nộp cho cơ quan điều tra không phải là vật chứng trong vụ án.

Việc tòa án hai cấp sơ và phúc thẩm tuyên tịch thu số tiền 44 triệu đồng là sai quy định pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bị cáo Điền và vợ. Trường hợp này, số tiền 44 triệu đồng phải trả lại cho vợ chồng bị cáo Điền mới đúng quy định pháp luật.

Do đó, VKSND Cấp cao tại TP.HCM kháng nghị, đề nghị TAND Cấp cao tại TP.HCM hủy một phần bản án về phần xử lý vật chứng số tiền 44 triệu đồng để xét xử phúc thẩm lại.