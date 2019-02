VKS Bình Chánh đồng ý bồi thường 200 triệu cho nữ công nhân

Trước đó, tại buổi làm việc với chị Tiết Lệ Trân (30 tuổi), Viện trưởng Võ Gia Bình đã thay mặt VKSND huyện Bình Chánh xin nhận trách nhiệm và xin lỗi chị vì đã phê chuẩn khởi tố gây oan cho chị. Ông Bình cho biết những cán bộ được phân công thụ lý giải quyết vụ án này đều đã bị kỷ luật, một số đã nghỉ hưu.

Sau khi nghe ông Bình giải thích, chị Trân chấp nhận lời xin lỗi này, đồng thời không yêu cầu VKSND Bình Chánh xin lỗi công khai nữa. Cạnh đó, thay vì ban đầu chị Trân yêu cầu bồi thường gần 400 triệu đồng thì nay chị rút xuống chỉ yêu cầu hơn 200 triệu đồng. Chị Trân cho biết do đang làm công nhân, rất khó để xin nghỉ việc nên chị mong muốn VKSND Bình Chánh sớm giải quyết vụ việc.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo VKSND huyện Bình Chánh cho biết đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ bồi thường cho chị Trân. Cụ thể, VKS huyện chuyển toàn bộ hồ sơ của vụ việc lên VKSND TP.HCM làm những bước thủ tục tiếp theo để Bộ Tài Chính sớm rót tiền về.



Chị Tiết Lệ Trân đang trao đổi với Luật sư Lê Quang Vũ về vụ án. Ảnh: NGÂN NGA

Như PLO từng phản ánh, giữa tháng 4-2012, chị Trân chạy xe máy chở bạn là Phạm Thị Mỹ Vân trên quốc lộ 1A từ cầu Bình Điền về chợ Bình Chánh (TP.HCM) thì xảy ra va chạm dẫn đến chị Trân bị gãy tay, thương tật 13%, còn chị Vân ngồi phía sau bị xe tải cán qua đùi gây tổn hại sức khỏe lên đến 85%.

Trong suốt quá trình điều tra, chị Trân liên tục kêu oan. Chị cho rằng xe tải bất ngờ chạy vào làn đường xe máy nên hông bên phải xe tải va vào tay lái xe máy làm chị mất thăng bằng. Thấy vậy, xe tải mới chạy sang trái trở về làn đường ô tô rồi thắng đột ngột làm chị Vân ngồi sau xe chị ngã xuống đường. Tiếp đó, có một lực đẩy đụng vào phía đuôi xe làm xe chị Trân ngã xuống đường rồi bị xe ba gác kéo đi một đoạn…

Thế nhưng tháng 10-2014, chị Trân vẫn bị VKSND huyện Bình Chánh truy tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (khung hình phạt đến năm năm tù).

Rất nhiều lần TAND huyện Bình Chánh đưa vụ án ra xét xử và trả hồ sơ nhưng không thể tuyên án. Tuy nhiên, VKSND huyện Bình Chánh vẫn bảo lưu quan điểm nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn là do chị Trân điều khiển xe không đúng phần đường, không làm chủ tốc độ, xử lý kém.

Từ sự đấu tranh của Pháp Luật TP.HCM cùng hai luật sư Hồ Tố Trinh và Lê Quang Vũ (cùng Văn phòng luật sư Người Nghèo, Đoàn Luật sư TP.HCM), tháng 10-2018, CQĐT đã phải đình chỉ điều tra đối với chị Trân vì không chứng minh được Trân đã thực hiện hành vi phạm tội.

Công an huyện Bình Chánh đã mời chị Trân lên để giao quyết định đình chỉ điều tra bị can. Cho rằng quá trình điều tra vụ án, điều tra viên TVĐ đã nhiều lần khuyên chị nên nhận tội, vì thế chị Trân chỉ mong anh này xin lỗi chị một tiếng nhưng cũng không được đáp ứng. Do đó UBND TP.HCM đã yêu cầu UBND huyện Bình Chánh phải báo cáo về việc này.

Cạnh đó chị Trân đã gửi đơn lên VKSND huyện Bình Chánh yêu cầu xin lỗi công khai và đòi bồi thường thiệt hại.